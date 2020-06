Politica 419

Vaffanculo, stronza, troia: Sgarbi insulta le deputate Carfagna e Bartolozzi. Portato via di peso dall'Aula

La vicepresidente Carfagna lo ha più volte invitato a lasciare l'Aula della Camera. Successivamente quattro commessi lo hanno sollevato di peso e portato via

Redazione

26 Giugno 2020 09:45

Vittorio Sgarbi è stato portato via letteralmente di peso fuori dall’Aula della Camera dopo che, espulso dalla vicepresidente Carfagna, si ostinava a non uscire dall’Emiciclo e, anzi, si produceva in improperi nei confronti di lei e della deputata di Fi Giusi Bartolozzi, come "Vaffanculo", "stronza", "troia" ed altre parole incomprensibili dalle tribune.Carfagna lo ha più volte invitato a uscire. Sgarbi si è invece seduto negli scranni di Fratelli d’Italia prima e poi della Lega. A quel punto quattro commessi lo hanno sollevato di peso, due per le gambe e due per le braccia, e lo hanno portato fuori.

"Le registrazioni d’Aula non hanno ripreso integralmente ciò che ho detto alla deputata di Forza Italia Giusi Bartolozzi. Le ho solo evocato il nome di Silvio Berlusconi e dunque per denunciare la sua ipocrisia". Lo ha detto il deputato del Gruppo Misto Vittorio Sgarbi, commentando la bagarre di questa mattina in Aula durante un dibattito sui temi della giustizia. "E per una semplice ragione - ha aggiunto - la Bartolozzi è stata candidata in Forza Italia perchè lo ha chiesto Gaetano Armao, su compagno, anche lui di Forza Italia, attuale assessore nella giunta della Regione Siciliana. Nessuna offesa. La sola, semplice verità. Capisco che ricordarlo oggi che lei difende, senza alcuna distinzione, la magistratura, crei imbarazzo e susciti isteriche reazioni, anche da parte di chi le offre solidarietà. Ma non si può difendere astrattamente la magistratura senza ricordare di essere stati candidati dalla vittima più bersagliata della magistratura italiana, Silvio Berlusconi. Se Forza Italia oggi è ridotta a numeri di prefisso telefonico è anche per questo. Perchè alle battaglie di principio, com'è quella per una magistratura indipendente e non politicizzata, si sono sostituite le battaglie del tornaconto personale".

«Indecente e indegno il comportamento sessista del deputato Sgarbi quest’oggi in Aula. Ho dato mandato ai questori di aprire un’istruttoria per prendere gli opportuni provvedimenti. La mia piena solidarietà alla deputata Giusi Bartolozzi e alla vicepresidente Mara Carfagna». Lo afferma il presidente della Camera, Roberto Fico.





Vittorio Sgarbi è stato portato via letteralmente di peso fuori dall’Aula della Camera dopo che, espulso dalla vicepresidente Carfagna, si ostinava a non uscire dall’Emiciclo e, anzi, si produceva in improperi nei confronti di lei e della deputata di Fi Giusi Bartolozzi, come "Vaffanculo", "stronza", "troia" ed altre parole incomprensibili dalle tribune.Carfagna lo ha più volte invitato a uscire. Sgarbi si è invece seduto negli scranni di Fratelli d’Italia prima e poi della Lega. A quel punto quattro commessi lo hanno sollevato di peso, due per le gambe e due per le braccia, e lo hanno portato fuori.

"Le registrazioni d’Aula non hanno ripreso integralmente ciò che ho detto alla deputata di Forza Italia Giusi Bartolozzi. Le ho solo evocato il nome di Silvio Berlusconi e dunque per denunciare la sua ipocrisia". Lo ha detto il deputato del Gruppo Misto Vittorio Sgarbi, commentando la bagarre di questa mattina in Aula durante un dibattito sui temi della giustizia. "E per una semplice ragione - ha aggiunto - la Bartolozzi è stata candidata in Forza Italia perchè lo ha chiesto Gaetano Armao, su compagno, anche lui di Forza Italia, attuale assessore nella giunta della Regione Siciliana. Nessuna offesa. La sola, semplice verità. Capisco che ricordarlo oggi che lei difende, senza alcuna distinzione, la magistratura, crei imbarazzo e susciti isteriche reazioni, anche da parte di chi le offre solidarietà. Ma non si può difendere astrattamente la magistratura senza ricordare di essere stati candidati dalla vittima più bersagliata della magistratura italiana, Silvio Berlusconi. Se Forza Italia oggi è ridotta a numeri di prefisso telefonico è anche per questo. Perchè alle battaglie di principio, com'è quella per una magistratura indipendente e non politicizzata, si sono sostituite le battaglie del tornaconto personale".

«Indecente e indegno il comportamento sessista del deputato Sgarbi quest’oggi in Aula. Ho dato mandato ai questori di aprire un’istruttoria per prendere gli opportuni provvedimenti. La mia piena solidarietà alla deputata Giusi Bartolozzi e alla vicepresidente Mara Carfagna». Lo afferma il presidente della Camera, Roberto Fico.





Salta il taglio dei vitalizi dei parlamentari: il Senato annulla la delibera approvata nel 2018

News Successiva Coronavirus: governo Musumeci dichiara lo stato di calamità per Lampedusa e Linosa

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare