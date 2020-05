Salute 610

Vaccino italiano, anticorpi generati nei topi bloccano il virus: test eseguiti all'Istituto Spallanzani

Funzionano gli anticorpi generati nei topi dal vaccino italiano dell’azienda Takis: lo indicano i test eseguiti nel laboratorio di Virologia dell’istituto Spallanzani

Redazione

04 Maggio 2020 10:22

Funzionano gli anticorpi generati nei topi dal vaccino italiano dell’azienda Takis: lo indicano i test eseguiti nel laboratorio di Virologia dell’istituto Spallanzani.Lo ha detto all’Ansa l’amministratore delegato Luigi Aurisicchio. E’ il livello più avanzato finora raggiunto nella

sperimentazione di un candidato vaccino nato in Italia, ma i test sull'uomo sono previsti comunque dopo l’estate.

Nei giorni scorsi il direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, in merito al vaccino contro il Covid-19 che verrà sperimentato nell’Istituto per le malattie infettive di Roma aveva dichiarato che "se i primi test daranno un esito positivo, porteranno nel 2021 alla somministrazione del vaccino su un alto numero di persone a rischio e, spero, alla dimostrazione della sua efficacia".







