Vaccino Covid, domani arriveranno le prime dosi a Caltanissetta: si partirà il 2 gennaio

A coordinare i due ambulatori del Sant'Elia e del Vittorio Emanuele di Gela sarà il dottore Benedetto Trobia

Rita Cinardi

30 Dicembre 2020 19:16

Arriveranno domani mattina le prime dosi del vaccino anti-covid all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. L'Asp ha istituito due ambulatori, all'ospedale Sant'Elia e al Vittorio Emanuele di Gela che saranno coordinati dal dirigente medico di presidio Benedetto Trobia (nella foto). La campagna vaccinale di Caltanissetta si apre con una donazione da parte dell'Avis, presieduta da Gaetano Giambusso, che ha fatto avere le divise per infermieri e Oss dei centri vaccinali. "Gli infermieri avranno le tute dei colori dei petali della primula, che è il simbolo della campagna vaccinale in Italia - spiega Trobia - mentre gli Oss avranno le tute di colore blu. A Caltanissetta partiremo con i primi vaccini il 2 gennaio con gli operatori sanitari che operano nei reparti Covid. Sono già arrivati gli ultra freezer dal Lussemburgo che consentono di conservare i vaccini a -80 gradi che andranno sia a noi che all'Asp di Agrigento. Già alcuni di noi sono stati vaccinati al policlinico di Palermo. Ieri ho fatto il vaccino, insieme al direttore della centrale operativa del 118 di Caltanissetta Giuseppe Misuraca e al primo dei nostri Oss Alessandro La Marca. Occorre fare il vaccino per diversi motivi: per tutelare coloro che ci stanno vicini e ai quali vogliamo bene; perché contrarre il Covid è un rischio molto più concreto della vaccinazione e, infine, perché la Scienza, ovvero milioni di ricercatori nel mondo, riconosce nel vaccino un prodotto sicuro ed efficace".

