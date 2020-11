Salute 307

Vaccino contro il Covid, l'impatto sarà significativo già in estate ma si tornerà alla normalità solo dal prossimo inverno

Parla uno dei dei creatori del vaccino, il professor Ugur Sahin, co-fondatore di BioNTech che con Pfizer sta sviluppando il farmaco

Redazione

15 Novembre 2020 20:55

L’impatto del vaccino contro il Covid «sarà significativo già in estate e si tornerà alla vita normale il prossimo inverno (2021, ndr)». Ne è convinto uno dei creatori del vaccino, il professor Ugur Sahin, co-fondatore di BioNTech che con Pfizer sta sviluppando il farmaco. La notizia è riportata dal Corriere della Sera. Secondo Sahin, riferisce la Bbc, «quest’inverno sarà ancora difficile in quanto il vaccino non avrà ancora un grande impatto sui numeri della pandemia».La scorsa settimana BioNTech e Pfizer hanno annunciato che — stando alle analisi preliminari — il loro vaccino può avere un’efficacia del 90%. Sahin ha, poi, chiarito come i «principali effetti collaterali» osservati finora dal vaccino sono stati un dolore da lieve a moderato per alcuni giorni nel punto in cui viene praticata l'iniezione, mentre alcuni dei volontari a cui è stato iniettato hanno avuto per un periodo simile una febbre da lieve a moderata. «Non abbiamo riscontrato altri gravi effetti collaterali che avrebbero portato alla sospensione o all'arresto dello studio», ha detto. «Continueremo a raccogliere dati per più di due anni, per accertare non solo gli effetti collaterali a breve e medio termine, ma anche quelli a lungo termine.



