Vaccino anti-Covid, Musumeci: "Prime dosi in Sicilia per personale sanitario, anziani e soggetti fragili"

Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci durante la trasmissione "I numeri della pandemia", su Sky TG24

Redazione

17 Dicembre 2020 08:10

"La consegna dei vaccini anti Covid nelle regioni sarà graduale. Noi dovremmo riceverne come prima dotazione 141 mila dosi per sottoporre subito al trattamento il personale sanitario quello 'in trincea', maggiormente esposto al contagio, le persone anziane e quelle fragili".Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci durante la trasmissione "I numeri della pandemia", su Sky TG24.

"L'obiettivo nazionale - ha aggiunto - e quindi il nostro auspicio è che, entro l'estate tutta la popolazione possa essere vaccinata. Se si manterrà il cronoprogramma stabilito del governo centrale credo che entro maggio o giugno si possa completare il trattamento per tutti i cinque milioni di siciliani" (ANSA).



