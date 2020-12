Salute 228

Vaccino anti Covid: a Gennaio si parte in Sicilia, previsto l'arrivo di 111 mila dosi

Le prime due aziende che si prevede ottengano il via libera dalle autorità e che forniranno i vaccini all’Italia sono Pfizer-BionTech e Moderna

Redazione

13 Dicembre 2020 08:53

Trentatrè strutture siciliane pronte ad accogliere i vaccini anti Covid. Ieri si è svolto un vertice telematico Stato-Regioni che, come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, è servito a fare il punto sulla situazione.Nell’Isola, secondo le stime dell’assessorato, dovrebbero essere circa 111 mila persone ad avere diritto a ricevere per prime il vaccino. Si tratta in particolare di anziani e personale sanitario. Nei prossimi giorni gli uffici regionali verificheranno il dato analizzando le strutture per anziani e quelle sanitarie.

Gennaio sarà il mese dell’avvio della vaccinazione anti-Covid in tutta Italia, come ha sottolineato il ministro della Salute Roberto Speranza, illustrando la tabella di marcia della campagna vaccinale. "Gennaio sarà il mese delle vaccinazioni e speriamo di partire insieme a tutti gli altri paesi Ue, ma il cuore della campagna vaccinale arriverà a primavera inoltrata perchè - ha sottolineato il ministro - non basteranno solo le prime due autorizzazioni ma abbiamo bisogno di ulteriori autorizzazioni di vaccini, che speriamo arrivino nel più breve tempo possibile".

Le prime due aziende che si prevede ottengano il via libera dalle autorità e che forniranno i vaccini all’Italia sono Pfizer-BionTech e Moderna.

