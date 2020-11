Cronaca 310

Vaccino anti-Coronavirus, Pfizer: "Efficace al 90%. Entro l'anno 15-20 milioni di dosi"

Lo hanno detto i vertici della casa farmaceutica, rendendo pubblici i dati sulla sperimentazione pubblica del vaccino, rivelatosi fortemente efficace contro il Covid-19

Redazione

09 Novembre 2020 15:56

Il colosso farmaceutico Pfizer prevede di aver prodotto entro la fine dell’anno dosi del vaccino contro il Covid-19 sufficienti a immunizzare dalle 15 alle 20 milioni di persone. Lo hanno detto i vertici della casa farmaceutica, rendendo pubblici i dati sulla sperimentazione pubblica del vaccino, rivelatosi fortemente efficace contro il Covid-19.Il colosso farmaceutico, che ha sviluppato il vaccino con il produttore farmaceutico tedesco BioNTech, prevede di chiedere alla Food and Drug Administration l’autorizzazione di emergenza al vaccino entro la fine di novembre (dopo aver raccolto i due mesi di mesi dati, raccomandati per la sicurezza).

Il presidente della Pfizer, Albert Bourla, ha dichiarato che il vaccino è risultato efficace nel prevenire il 90 per cento delle infezioni durante la fase 3 della sperimentazione, che è ancora in corso.

E le informazioni date da Pfizer e Biontech sul loro vaccino per il Covid-19 in via di sperimentazione e su una sua efficacia al 90% hanno messo le ali ai listini mondiali, Piazza Affari compresa.



