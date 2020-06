Salute 178

Vaccino anti-coronavirus, critiche dei no vax sui social: insulti contro il ministro Speranza

Migliaia i commenti sull'opportunità dell’acquisto: presunta mancanza di sicurezza dei vaccini e inutilità del loro utilizzo perchè la crisi sarebbe finita

Redazione

14 Giugno 2020 20:45

L’annuncio dell’accordo per il vaccino anti-Covid sottoscritto dall’Italia ha provocato le reazioni sui social dei no vax che, a partire dal post del ministro della Salute Roberto Speranza, sono intervenuti con toni anche forti e personali.Migliaia i commenti sull'opportunità dell’acquisto: presunta mancanza di sicurezza dei vaccini, inutilità del loro utilizzo perchè la crisi sarebbe finita, interessi delle multinazionali del farmaco.



Temi cari al movimento che si oppone alle immunizzazioni e che ora attacca personalmente Speranza e la sua famiglia. Insulti contro i quali i deputati del Pd hanno espresso solidarietà al ministro 'oggetto di gogna social'. «Saremo sempre dalla parte di scienza e sapere e contro la cultura dell’odio», hanno scritto i Dem in un post che riceve migliaia di sostegni.



L’annuncio dell’accordo per il vaccino anti-Covid sottoscritto dall’Italia ha provocato le reazioni sui social dei no vax che, a partire dal post del ministro della Salute Roberto Speranza, sono intervenuti con toni anche forti e personali.Migliaia i commenti sull'opportunità dell’acquisto: presunta mancanza di sicurezza dei vaccini, inutilità del loro utilizzo perchè la crisi sarebbe finita, interessi delle multinazionali del farmaco.



Temi cari al movimento che si oppone alle immunizzazioni e che ora attacca personalmente Speranza e la sua famiglia. Insulti contro i quali i deputati del Pd hanno espresso solidarietà al ministro 'oggetto di gogna social'. «Saremo sempre dalla parte di scienza e sapere e contro la cultura dell’odio», hanno scritto i Dem in un post che riceve migliaia di sostegni.



News Successiva Coronavirus, con le mascherine evitati in Italia 78.000 contagi

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare