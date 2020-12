Salute 408

Vaccino a chi ha avuto il Covid? Il Consiglio superiore di sanità: "I guariti non vanno esclusi"

Secondo Franco Locatelli, non ci sono "elementi per escludere da un programma vaccinale le persone che hanno già contratto la malattia e sono guarite"

06 Dicembre 2020 11:05

Vaccinare anche le persone guarite dal Covid? Secondo il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, non ci sono "elementi per escludere da un programma vaccinale le persone che hanno già contratto la malattia e sono guarite". Lo ha detto a Sky TG24 Live In Courmayeur, l’evento di Sky TG24 per portare il dibattito sul territorio. "Non sappiamo ancora quanto dura la vaccinazione conferita dall’infezione - ha aggiunto Locatelli - quindi per quanto non siano la popolazione prioritaria, non vedo ragione per escluderli da un programma di vaccinazione".Parlando poi dell'Italia a "colori", Locatelli afferma che "almeno fino all’Epifania rimarrà la stratificazione delle Regioni in tre differenti profili di rischio, che corrispondo ai famosi tre colori giallo, arancione e rosso, e ci saranno tutta quella serie di strategie di mitigazione per far sì che si riesca ad ottenere una situazione gestibile".

"I numeri indicano un miglioramento e si sta alleviando la pressione sulle strutture ospedaliere - aggiunge -, intese come occupazione dei posti letto nelle terapie intensive piuttosto che i posti in area medica. Questo però evidentemente deve servire come messaggio motivazionale per dare l'indicazione di continuare in questa linea di rigore e le prossime settimane saranno assolutamente cruciali per evitare poi di ritrovarci, dopo le festività natalizie, in una situazione critica".



