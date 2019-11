Salute 21

Vaccinazione, il presidente D'Ippolito ai colleghi: "Noi garanti della salute, sensibilizzate e informate i cittadini"

Il presidente dell'Ordine dei Medici ha sottolineato che è importante vaccinarsi per evitare di ammalarsi

Redazione

16 Novembre 2019 10:30

«La vaccinazione è un intervento di prevenzione, in difesa della salute, cui tutti i medici e gli odontoiatri tengono molto e per la quale l'Ordine che mi onoro di presiedere si spende da anni». Lo ha detto Giovanni D'Ippolito, presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Caltanissetta, che si è pubblicamente vaccinato come nei giorni scorsi hanno fatto i consiglieri dell'OMCeO, coniando lo slogan della campagna di vaccinazione antinfluenzale “Io mi vaccino, fai come me: porgi il braccio!”. «Un modo per dimostrare la necessità e l'utilità dei vaccini», aggiunge D'Ippolito che rivolge un invito alla categoria medica per informare e sensibilizzare la cittadinanza alla vaccinazione: «Noi medici ed odontoiatri, oltre che un diritto, dobbiamo considerare la vaccinazione un dovere perché, oltre a preservare noi stessi, mettiamo al riparo dal nostro eventuale contagio i cittadini che a noi si rivolgono e verso la cui tutela della salute siamo garanti, secondo il nostro giuramento e secondo i dettami del codice deontologico. È importante quindi vaccinarsi per evitare di ammalarsi e che altre persone si possano ammalare a loro volta – dice il presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri del Nisseno -. Ribadisco il mio sincero ringraziamento a tutto il personale, medico e non, dei servizi territoriali di vaccinazione, ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta per l'impegno profuso quotidianamente nella vaccinazione. Hanno un ruolo insostituibile – conclude D'Ippolito - perché veicolano le informazioni ed i cittadini, se sollecitati ed adeguatamente informati, aderiscono all'invito di vaccinarsi».

