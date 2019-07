Eventi 55

Va in scena a Caltanissetta il saggio - spettacolo "Harry Potter": sul palco l'Asd Studio 21

Tutto pronto all'A.S.D. Studio 21 per il saggio di mercoledì 10 luglio, ore 20, presso il teatro Rosso di San Secondo a Caltanissetta

02 Luglio 2019

Tutto pronto all’A.S.D. Studio 21 per il saggio di mercoledì 10 luglio, ore 20 (ingresso gratuito), presso il teatro Rosso di San Secondo a Caltanissetta. Dopo il successo dell’edizione 2018 dedicato ai “cattivi” delle fiabe, il deus ex machina della scuola di ballo, l’eclettico Ottavio Ventura (direttore artistico), lancia la spettacolare rivisitazione di “Harry Potter”. In fibrillazione docenti e allievi della scuola che senza sosta da mesi provano un saggio-spettacolo che si preannuncia fantasmagorico. Ottavio ha voluto tracciare le linee guida della sua ispirazione, nelle cui scelte è stato compiutamente supportato e consigliato da Giusy Coniglio e Cristian Pace: “L’idea è di non voler rappresentare la saga nella sua interezza ma, ho deciso di spostare la linea cronologica degli eventi iniziando lo spettacolo dal film “Harry Potter e l’ordine della Fenice” e poi proseguendo fino a concludere la saga. La mia decisione punta ad attrarre l’attenzione dello spettatore più adulto verso scenari dark ‘già conosciuti’ ma, mai raccontati a Caltanissetta e provincia. Utilizzeremo costumi molto simili a quelli utilizzati nella serie originale. Tra le curiosità, ci siamo dotati delle bacchette ufficiali e da collezione della Saga per dare modo ai ragazzi, grandi e piccoli, di entrare in contatto con la magia unica che trasmette la storia di Harry Potter”. Le coreografie di classico e jazz sono curate da Giusy Coniglio diplomata R.A.D. e diplomata all’accademia professionale di danzatori LaChance Ballet. Le coreografie di Break dance sono di Alan Marotta. Nella scuola insegna anche Cristian Pace (dance fitness e fitness) che nello spettacolo inoltre si occuperà anche delle parrucche e del make-up”.Sul palco del prestigioso teatro nisseno saranno impegnati gli allievi: Di Giugno Claudia, Giambarresi Roberta, Cirasa Teresa, Coniglio Rosa Azzurra, Gambino Giorgia, Lopiano Marta, Miraglia Dorotea, Miraglia Silvana, Guagenti Carla, Bonaffini Maria, Costanza Alice, Cirasa Noemi, Coniglio Giulia, Dimartino Anthony, Giglio Mattia, Mangiavillano Stella, Santoro Sofia, Lombardo Martina, Giardina Julie, Sicilia Francesco, Larosa Paolo, Dimartino Alex, Stuppia Samuel, Micalizzi Andrea, Diforti Sephora, Bancheri Ginevra, Beretta Nicole, Foglia Giorgia, Lopiano Ludovica, Sicilia Sara, Vallelunga Giulia, Ferla Giorgia, Riccobene Chantal, Miraglia Sofia, Miraglia Giulia, Trabona Nicole, Contino Daria, Dimartino Aurora, Croce Danila, Calì Lisa, Guzzomì Paola, Belfiore Irene, Fruscione Rosa, Calandra Chiara, Rosignolo Melania, Lafemina Simona, Dimaria Anna, Mela Melissa, Mela Carlotta, Assennato Desia, Millaci Katia, Dimarco Rita.

Lo Studio 21 quest’anno ha preso parte alla rassegna di Natale in Danza, al convegno “Pillole per il cuore - note per la mente”, allo Stage con Bill Gudson e Fabio Crestale e nel programma didattico della scuola sono stati inseriti gli esami R.A.D.; hanno partecipato, presentando il I° Grado, Sicilia Sara e Vallelunga Giulia.



