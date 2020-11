Cronaca 1367

Utente su Facebook augura al sindaco di Caltanissetta di contrarre il Covid, il M5S esprime solidarietà a Gambino

"Roberto Gambino, continua pure a tenere le scuole aperte. Spero con tutto il cuore che sarai tu ad ammalarti di Covid. Prego il buon Dio affinchè tu muoia". Questo il messaggio rivolto al sindaco

14 Novembre 2020 10:13

Il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle all’Ars esprime solidarietà e vicinanza al sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino per le pesanti frasi a lui rivolte sui social. Un utente di Facebook ha augurato al sindaco Gambino di contrarre il covid-19 e di morire. "Roberto Gambino, continua pure a tenere le scuole aperte. Spero con tutto il cuore che sarai tu ad ammalarti di Covid. Prego il buon Dio affinchè tu muoia". Questo il messaggio rivolto al sindaco su Facebook e che lo stesso primo cittadino ha ripreso e pubblicato sulla sua pagina di Facebook. “Si tratta di un fatto gravissimo - sottolineano i deputati - che testimonia il disagio e la sensazione di impunità che hanno molti fruitori dei social network. La legge fortunatamente è chiara così come sono inflessibili le sanzioni previste. Siamo certi che la giustizia farà il suo corso e che il sindaco Gambino non sarà scalfito da questo ennesimo atto di viltà che lo ha visto, suo malgrado protagonista. A Roberto e alla sua famiglia, giunga il nostro abbraccio” - concludono i deputati.





