Usura e traffico di stupefacenti: a Caltanissetta sequestrati una concessionaria e un negozio di abbigliamento

Al sancataldese Paolo Greco sono stati anche sequestrati 9 immobili (tra fabbricati e terreni), nonché numerosi rapporti bancari, per un valore complessivo di 3 milioni di euro

Redazione

28 Giugno 2019 09:34

La DIA di Caltanissetta ha eseguito un provvedimento di confisca di beni, emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del locale Tribunale, su proposta del Direttore della DIA, nei confronti di Paolo Greco, 49enne di San Cataldo (CL), a seguito di indagini patrimoniali che hanno accertato come il suo patrimonio sia stato illecitamente accumulato. Il GRECO, accusato in passato di aver commesso reati quali usura, traffico e cessione di stupefacenti, risulta imprenditore ben inserito nel tessuto sociale della provincia di Caltanissetta, specificamente nel settore della commercializzazione di auto, anche di alta gamma, e nella vendita al dettaglio di capi abbigliamento. Oggetto del provvedimento sono due attività commerciali (una concessionaria di auto e un negozio di abbigliamento) entrambe con sede a Caltanissetta, 9 immobili (tra fabbricati e terreni), nonché numerosi rapporti bancari, per un valore complessivo di 3 milioni di euro.

