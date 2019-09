Cronaca 278

Uso di stupefacenti e automobilisti indisciplinati, scattano nel nisseno i controlli della polizia

Una denuncia per evasione, 6 segnalati per uso personale di stupefacenti ed elevate 22 contravvenzioni per violazioni al codice della strada

Redazione

07 Settembre 2019 11:44

I poliziotti delle volanti, nel corso dei servizi di controllo del territorio eseguiti nella giornata di ieri, nel Capoluogo hanno denunciato per evasione dagli arresti domiciliari un ventiduenne trovato fuori dalla propria abitazione. Un altro ventiduenne è stato, invece, segnalato per uso personale di hashish. Nel corso di un controllo eseguito in via Paolo Emiliano Giudici il giovane, nel prendere i documenti dalla tasca dei pantaloni, ha fatto cadere due stecchette di hashish a terra, lo stupefacente è stato recuperato e sequestrato dagli agenti, il possessore segnalato in Prefettura. Otto le violazioni al Codice della strada elevate a Caltanisetta: cinque per mancata revisione del mezzo, due per uso di cellulare alla guida e una per velocità non commisurata. A Niscemi gli agenti hanno segnalato in Prefettura cinque giovani per uso personale di cocaina e marijuana. Nel corso di un controllo eseguito in Via Dublino due giovani, un ventenne e un diciannovenne, hanno tentato di disfarsi di un involucro contenente marijuana; in via Aldo Moro, analogamente, tre giovani, un venticinquenne, un diciannovenne e un diciottenne, alla vista della polizia hanno tentato di disfarsi di un involucro contenente cocaina. In entrambi i casi i poliziotti hanno sequestrato lo stupefacente e segnalato i possessori in Prefettura. Undici le contravvenzioni al codice della strada rilevate a Niscemi dagli agenti: cinque per mancata revisione del mezzo, tre per guida senza cinture di sicurezza e le altre per mancanza di assicurazione e mancata esibizione di documenti. A Gela, infine, rilevate tre contravvenzioni al Codice della Strada: due per mancata revisione del mezzo e una per uso di cellulare alla guida.



