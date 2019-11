Eventi 90

"Uscire dalle violenze si può, ma non da soli. Ecco Restart", convegno al Cefpas di Caltanissetta

L'iniziativa si terrà venerdì 15 novembre e sarà l'occasione per illustrare i dettagli del progetto promosso dalla cooperativa sociale Etnos

Redazione

13 Novembre 2019 17:03

Si svolgerà a Caltanissetta il 15 novembre 2019 dalle ore 9 alle ore

13, presso la Sala Garsia del CEFPAS, il convegno "Come Ali di Farfalla

- Uscire dalle violenze si può, ma non da soli - Ecco Restart!" promosso da

Cooperativa Sociale Etnos quale evento conclusivo dell'omonimo progetto

e quale evento di presentazione del primo anno di attività del progetto

Restart! sostenuto da Fondazione con il Sud e Fondazione Enel Cuore

ONLUS. L'incontro si svolge con il patrocinio gratuito della Presidenza

del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari Opportunità,

dell'Assessorato Famiglia, Poltiche Sociali e Lavoro della Regione

Siciliana, del Comune di Caltanissetta, del CEFPAS, dell'ASP di

Caltanissetta, dell'Ordine degli Psicologi e di quello degli Assistenti

Sociali, dell'Associazione Galatea ONLUS e con la partecipazione dei

partner del progetto Restart!: Fondazione Exodus, Università degli

Studi di Catania e Cooperativa Colli Erei. Dopo i saluti istituzionali e

la performance di Francesco Miceli, sono previsti gli interventi di Rita

Mastrosimone (Consultorio Familiare Asp 2 Caltanissetta); Anna Giannone

(Centro Antiviolenza Galatea); Marika Musicò, Roberta Butera e Maria

Giusi Cannio della Cooperativa Etnos; Rossana Giambra (Asp 2

Caltanissetta); Prof. Orazio Licciardello (Università degli Studi di

Catania).

Il consesso sarà moderato da Melina Scebba, e l'incontro sarà inoltre

valido, dopo l'approvazione della richiesta di accreditamento all'Ordine

Professionale Regionale degli Assistenti Sociali della Regione Sicilia,

per i crediti ICF per le assistenti sociali.



Il messaggio che si vuol trasmettere con il convegno Come Ali di

Farfalla si può sintetizzate in due parole "Lasciare andare". Uscire

dalla violenza evoca un percorso di svincolo. La fase dello svincolo o

della separazione corrisponde, in termini di ciclo vitale, allo sviluppo

di processi di individuazione che si realizza in forma di distacco

dell'individuo dalla sua famiglia di origine.

Allo stesso modo tutte le relazioni di aiuto devono favorire nella

persona il cammino verso la crescita e l'evoluzione. Svincolo e

crescita=autonomia e indipendenza.

Nel convegno si cercherà di tracciare il percorso di accompagnamento

che la donna vittima di violenza affronta per uscire dall'isolamento e

dal senso di inadeguatezza nella quale si è trovata a vivere fino al

momento del primo contatto.

Si affronteranno, altresì, i sentimenti di vergogna, colpa e

responsabilità come bagaglio di vissuti che la donna porta con sé e

come conseguenza di anni di violenza subita.

Infine, quando la donna sarà riuscita a prendere le distanze dal senso

di responsabilità e sarà riuscita ad rafforzare l'immagine di sé, si

potrà ipotizzare che il suo percorso verso l'autonomia è giunto al

termine e bisognerà "Lasciarla andare" verso nuove strade, nuovi

percorsi.

Il modello di relazione di aiuto suddiviso nelle tre fasi, conoscenza,

consapevolezza, autonomia, sperimentato all'interno del progetto "Ali di

Farfalla" della coop. Soc. "Etnos" ha permesso di poter sistematizzare

un insieme di interventi che coinvolgono diversi attori del servizio

pubblico e del privato sociale, e farli confluire in un unico obiettivo

comune che è una migliore qualità di vita della persona.



Il progetto "ReStart!", che sarà presentato al convegno, è un progetto

cofinanziato da Fondazione con il Sud e Fondazione Enel Cuore Onlus

nell'ambito del bando "Terre Colte". Il progetto vede come capofila la

Cooperativa Sociale Etnos di Caltanissetta e come partners la

Cooperativa Agricola Colli Erei, l'Università di Catania e la

Fondazione Exodus di Don Mazzi. Il progetto prevede il recupero di un

fondo agricolo di 11 ettari con annesso caseggiato, sito nel Comune di

Centuripe (EN) e donato dalla Famiglia Romano che sarà utilizzato come

struttura di accoglienza e recupero per donne svantaggiate attraverso la

coltivazione dei fondi e l'allevamento. Il progetto punta inoltre a

rivitalizzare il territorio attraverso la costituzione della rete degli

"Eroi della Terra" volta alla promozione e commercializzazione delle

produzioni agricole di qualità.



Per Info:

Pasquale Carlo Tornatore 3483206302

Carmelo Antonio Cutrufello 3205741924

