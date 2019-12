Cronaca 521

Urla, schiaffi e calci ai bambini di una scuola materna: condannate cinque maestre

Le cinque imputate sono state condannate a due anni di reclusione nell'ambito del processo che si è celebrato con il rito abbreviato

Redazione

11 Dicembre 2019 16:28

Condannate a 2 anni (pena sospesa) cinque maestre di una scuola materna di Borgetto in provincia di Palermo. La sentenza del processo svolto in abbreviato è stata emessa dal gup del tribunale del capoluogo siciliano, Antonella Consiglio.Le donne avrebbero maltrattato i piccoli alunni ed erano state denunciate da alcuni genitori, preoccupati per i comportamenti strani dei figli a casa e per alcuni danni fisici riportati dai bambini, uno dei quali disabile.

Proprio seguito delle segnalazioni di un contesto di terrore fatto di urla, schiaffi, calci e spinte, i carabinieri avevano piazzato telecamere nascoste. Al processo si sono costituiti parte civile i familiari dei piccoli.(Foto archivio)





