Urbino, mamma e sei figli si laureano insieme: "E' stata un'esperienza straordinaria"

"Per noi è stato naturale laurearci insieme: abbiamo fatto gli stessi esami e ci siamo aiutati", raccontano i 7 laureandi pieni di soddisfazione

08 Febbraio 2020 09:25

Una mamma e i suoi 6 figli si stanno per laureare tutti insieme all’Università di Urbino: Martina Hülser, 55 anni, di Duisburg in Germania, il marito Antonio Bardelli e i loro figli vivono sul Lago Maggiore, in Provincia di Varese, ma lunedì 10 febbraio saranno tutti a Urbino per la discussione delle tesi di laurea.Martina conseguirà la laurea magistrale in Didattica delle lingue moderne e con lei ci saranno le figlie Michelle di 27 anni, Sarah di 26 e Daniela di 25: nel 2017, si erano laureate, sempre a Urbino e sempre tutte insieme nel precorso triennale. Già questo traguardo, tagliato in 4, mamma e figlie, era straordinario, ma "di corsa" sono arrivati adesso anche altri 3 figli. Emanuel, 23 anni, si laureerà nella triennale di Economia e Management dell’Ateneo Urbino e contemporaneamente in European economics studies, quindi avrà il doppio titolo, grazie all’accordo che la ‘Carlo Bo’ ha stretto con l’Università di Bamberg in Germania: discuterà la tesi tra il 16 e il 18 marzo, sempre nella stessa sessione dei suoi famigliari. Infine, ci sono i due figli più piccoli: Christina di 22 anni ed Eliah di 21, che discuteranno la laurea triennale in Lingue e culture straniere, sempre il 10 febbraio con la mamma e le loro 3 sorelle.



