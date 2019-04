Eventi 296

Uova di Pasqua per i bimbi ricoverati al Sant'Elia. L'iniziativa promossa dal Lions Club

All'arrivo i soci del Lions "Caltanissetta dei Castelli" sono stati ricevuti dal Direttore del Presidio, dottor Raffaele Elia

Redazione

19 Aprile 2019 20:26

Alla vigilia della Santa Pasqua, giovedì 18 aprile, una rappresentanza del Lions Club "Caltanissetta dei Castelli" si è recata in visita al Presidio ospedaliero Sant'Elìa di Caltanissetta, per donare delle uova di Pasqua ai piccoli pazienti ricoverati in Pediatria ed agli ospiti del reparto di Oncologia.

All'arrivo i Soci del Lions "Caltanissetta dei Castelli" sono stati ricevuti dal Direttore del Presidio, dr. Raffaele Elìa, al quale hanno spiegato che le uova realizzate dal Distretto 108yb - Sicilia vengono acquistate da ogni Club sia per i Soci sia per donarli, ed il ricavato utile netto della uova viene dal Distretto inviato alle International Lions Foundation, l'organismo mondiale dei Lions Clubs che provvede ad inviare gli aiuti necessari nelle varie parti del mondo che necessitano di interventi urgenti a causa di gravi calamità naturali o in ospedali da campo di zone di guerra.

Complimentandosi per l'iniziativa il Dr. Elìa ha personalmente accompagnato i soci intervenuti prima nel reparto pediatrico, dove i bambini ricoverati hanno avuto tanti sorrisi per la sorpresa inaspettata. Successivamente ci si è recati nel reparto oncologico, dove purtroppo le degenze sono spesso più lunghe e più serie. Ma anche in questo caso una parola di conforto e di augurio ha dato sollievo ai pazienti.



Alla vigilia della Santa Pasqua, giovedì 18 aprile, una rappresentanza del Lions Club "Caltanissetta dei Castelli" si è recata in visita al Presidio ospedaliero Sant'Elìa di Caltanissetta, per donare delle uova di Pasqua ai piccoli pazienti ricoverati in Pediatria ed agli ospiti del reparto di Oncologia.

All'arrivo i Soci del Lions "Caltanissetta dei Castelli" sono stati ricevuti dal Direttore del Presidio, dr. Raffaele Elìa, al quale hanno spiegato che le uova realizzate dal Distretto 108yb - Sicilia vengono acquistate da ogni Club sia per i Soci sia per donarli, ed il ricavato utile netto della uova viene dal Distretto inviato alle International Lions Foundation, l'organismo mondiale dei Lions Clubs che provvede ad inviare gli aiuti necessari nelle varie parti del mondo che necessitano di interventi urgenti a causa di gravi calamità naturali o in ospedali da campo di zone di guerra.

Complimentandosi per l'iniziativa il Dr. Elìa ha personalmente accompagnato i soci intervenuti prima nel reparto pediatrico, dove i bambini ricoverati hanno avuto tanti sorrisi per la sorpresa inaspettata. Successivamente ci si è recati nel reparto oncologico, dove purtroppo le degenze sono spesso più lunghe e più serie. Ma anche in questo caso una parola di conforto e di augurio ha dato sollievo ai pazienti.



News Successiva Imprese di Caltanissetta alla manifestazione "Siciliamoexpo": domande entro il 2 maggio

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews