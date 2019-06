Cronaca 176

Uno vendeva frutta per strada, l'altro appiccava incendi: due arrestati a Gela

Entrambi, noti alle forze di polizia, erano gravati da precedenti

Redazione

08 Giugno 2019 08:27

I militare della Stazione dei carabinieri di Gela e quelli della Sezione Radiomobile, durante i consueti controlli dei soggetti sottoposti a regimi restrittivi presso le rispettive abitazioni, nella giornata di ieri hanno proceduto all’arresto di due persone F.S. di 67 anni e S.G. di 54, entrambi gravati da pregiudizi e noti alla Forze di Polizia. Singolari le rispettive situazioni: il primo è stato trovato intento a vendere la frutta sulla pubblica via, mentre il secondo è l’uomo già arrestato nei giorni scorsi per aver appiccato vari focolai d’incendio sulla statale. Per quest’ultimo questa volta si sono aperte le porte del carcere.

