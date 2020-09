Attualita 121

Università Kore di Enna, bonus da 1.500 euro per chi si trasferisce da altre regioni

Il bonus trasloco viene applicato a chiunque nell'anno accademico 2019/2020 sia stato iscritto in università di una regione diversa dalla Sicilia

Redazione

04 Settembre 2020 16:03

Un 'bonus trasloco' di 1.500 euro per chi si trasferisce da altre regioni. E' quanto mette a disposizione dei nuovi iscritti l'università Kore di Enna. Il senso dell'iniziativa - spiegano in Ateneo - è quello di agevolare gli studenti siciliani che vogliono tornare ma anche quelli di altre regioni che vorrebbero studiare in Sicilia e che sperimentano in questa emergenza le difficoltà dei trasporti pubblici, specialmente aerei.Il bonus trasloco viene applicato a chiunque nell'anno accademico 2019/2020 sia stato iscritto in università di una regione diversa dalla Sicilia. La Sicilia, secondo i dati del Ministero, contava - afferma la Kore - lo scorso anno 158.274 studenti universitari, ma 53.335 di essi (il 33,7%) erano iscritti in atenei di altre regioni, principalmente del centro-nord. Un fenomeno che non registra alcuna reciprocità significativa: gli studenti da fuori regione risultavano essere appena il 3,9%.



