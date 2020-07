Salute 145

"Uniti...per sconfiggere il cancro", raccolta fondi a Caltanissetta per l'acquisto di un mammografo digitale

Firmato un protocollo di intesa tra LILT e Ordine dei Commercialisti della Provincia di Caltanissetta

Redazione

03 Luglio 2020 20:26

Dotare la LILT di Caltanissetta di un mammografo digitale di ultima generazione ha spinto l’Ordine dei Commercialisti della provincia di Caltanissetta a firmare un protocollo d’intesa per dare uno slancio significativo alla raccolta dei fondi necessari per l’acquisto.L’Ordine tramite i suoi iscritti, quali intermediari autorizzati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi, si farà veicolo strategico per coloro che volessero destinare il proprio 5 per mille alla LILT di Caltanissetta.

LILT Caltanissetta, per sostenere le attività istituzionali, si avvale del contributo di tanti cittadini che donano il 5 X 1000 alla LILT ed ha anche avviato una campagna raccolta fondi finalizzata all’acquisto del mammografo.

L’iniziativa odierna è stata fortemente apprezzata dal Collegio dei Revisori dei Conti della LILT composto da Alida Maria Marchese, Vincenza Pilato, Patrizia Natale nonché dalla propria commercialista dott.ssa Alessandra Dibartolo che con determinazione ed entusiasmo hanno formulato una proposta operativa da sottoporre al presidente dell’Ordine dei Commercialisti, dott. Salvatore Di Lena, ed al Consiglio Direttivo.

“L’ordine dei commercialisti - afferma il presidente Salvatore Di Lena - ancora una volta scende in campo e promuove iniziative a scopo sociale. La prevenzione delle malattie oncologiche riveste un particolare interesse specie nel territorio nisseno dove si registra una elevata incidenza del fenomeno. L’Ordine in quanto istituzione pubblica sostiene la prevenzione e lo fa tramite i suoi iscritti e i clienti da questi assistiti”

L’Ordine dei Commercialisti – ricorda il presidente della LILT Aldo Amico - è solo l’ultimo, in ordine di tempo, dei soggetti che stanno credendo al progetto della LILT: ricordiamo Club Service, Istituti Bancari, Aziende, cittadini, Consulte Femminili, Comitati femminili per le pari opportunità, Associazioni, cittadini filantropi. Tutti uniti per un solo grande obiettivo: sconfiggere il cancro”



