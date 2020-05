Salute 188

Un'azienda del Piemonte dona uno sterilizzatore batterico al Comitato della Croce Rossa di Caltanissetta

Lo strumento, certificato ed omologato dal ministero, del valore di oltre duemila euro, sarà utilissimo per il proseguo delle attività anti Covid 19

Redazione

31 Maggio 2020 21:02

Anche le aziende del nord Italia sono vicine all’opera della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta. E’ così che una importante azienda produttrice di abiti per l’emergenza, la Galaxi, ha donato al comitato della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta uno sterilizzatore antibatterico naturale, comunemente chiamato ozonizzatore. Lo strumento, certificato ed omologato dal ministero, del valore di oltre duemilaeuro, sarà utilissimo per il proseguo delle attività anti Covid 19, di fatti in questo periodo la Croce Rossa di Caltanissetta è impegnata sul territorio di competenza al supporto sanitario all’Azienda Sanitaria Provinciale per le attività di unità speciale di continuità assistenziale e per lo spostamento dei medici per le attività di effettuazione tamponi a domicilio, oltre alle attività di soccorso sanitario con ambulanza e le attività di consegna beni di prima necessità e farmaci alle famiglie in quarantena obbligatoria ed ai soggetti risultati positivi al COVID 19 ma in condizioni di salute tali da poter attendere il decorso della malattia nel proprio domicilio.Per tali attività è indispensabile la sanificazione dei mezzi utilizzati. Fino ad oggi è stato possibile grazie all’impiego dei mezzi e del personale della SEUS, o attraverso ditte esterne a pagamento, ma adesso la Croce Rossa potrà adempiere in autonomia. Il Consiglio Direttivo della Croce Rossa nissena, presieduto da Nicolò Piave, ringrazia sentitamente la Galaxi nella persona della proprietaria Marina Merola per l’importante gesto di solidarietà che ci permette di essere sempre pronti alle esigenze del territorio a favore dei soggetti che in questo particolare momento storico si trovano in situazione di disagio. La Croce Rossa cerca di essere presente con i suoi volontari nelle molteplici attività, ma i costi per l’acquisto di tali strumenti sono molto alti, e quindi è necessario il supporto esterno di ditte e benefattori. La vicinanza della ditta Galaxi, in particolare della proprietaria la Sig.ra Marina, è stata preziosissima nonostante la ditta abbia sede ed operi in Piemonte, ma ugualmente sensibile ai problemi economici del nostro comitato, e per tale ragione la ringraziamo di vero cuore. La Croce Rossa nissena mette sempre al primo posto la sicurezza dei propri operatori, che indossano esclusivamente indumenti certificati ed adotta tutte le procedure di legge per la sanificazione dei locali, mezzi ed attrezzature.





