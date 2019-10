Eventi 73

"Un'altra Economia", esperti a confronti a Caltanissetta in un incontro alla Scarabelli

L'appuntamento è per domani, sabato 5 ottobre alle 16,30. Interverranno Gianfranco Cammarata, Roberto Cellini e Fabio Ruvolo

Redazione

04 Ottobre 2019 19:43

Occorre un'altra economia, perché quella fondata esclusivamente sul profitto ha fallito, e perché ha dato frutti solamente a pochissimi, a detrimento di intere popolazioni. Se ne parlerà domani, sabato 5 ottobre alle ore 16,30 nella Sala Celestino della Biblioteca Comunale Luciano Sacarabelli di Caltanissetta.Interverranno Gianfranco Cammarata, psicologo, componente del gruppo di servizio di Un’Altra Storia, il Roberto Cellini, professore ordinario di economia politica dell’Università di Catanai, che tratterà di economia etica, e Fabio Ruvolo della cooperativa sociale Etnos, che parlerà di attività eticamente orientate.

L’economia fondata esclusivamente sul profitto si è attuata negli anni in spregio all'ambiente e agli effetti sociali del modello di fare impresa, eticamente orientato, che sappia pensare alla solidarietà fra gli uomini. Tuttavia in molti non saprebbero da che parte cominciare. L’incontro sul tema di Un’Altra Economia proverà a suggerire le vie da seguire, percorrendo un nuovo cammino. Ne dà notizia Pasquale Tornatore di "Un’Altra Storia" Cantiere di Caltanissetta



