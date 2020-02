Eventi 142

"Una vita per l'industria": Confindustria premia il sommatinese Rino Liborio Galante

Rino Liborio Galante è un imprenditore di successo. Si muove ormai in ogni parte del mondo. A capo oggi della Metalgalante S.p.a.,aveva lavorato per sette anni alle dipendenze di un’azienda del settore

Redazione

05 Febbraio 2020 10:46

Il nisseno Rino Liborio Galante ha ricevuto direttamente dalle mani del presidente di Confindustria Venezia e Rovigo Vincenzo Marinese il premio "Una vita per l'Industria" per l’anno 2019, giunto ormai alla 33^ edizione. Un riconoscimento importante, alla persona e all'imprenditore, la cui azienda è oggi leader nel campo delle autobetoniere e autocaricanti nel settore edilizio, con un quarantennio di esperienza e un bagaglio di competenze, presente in oltre 160 paesi tra Europa, Asia, Oceania, Sudamerica e Africa, collaborando, oltre che con piccole e grandi imprese edilizie, anche con istituzioni governative.

Rino Liborio Galante è un imprenditore di successo. Si muove ormai in ogni parte del mondo. A capo oggi della Metalgalante S.p.a., dopo che il suo titolare, negli anni ’70, aveva lavorato per sette anni alle dipendenze di un’azienda del settore, si mette in proprio con un successo sempre più crescente.

Oggi la Metelgalante si avvale anche del prezioso contributo dei due figli di Rino Liborio Galante, Massimiliano e Manuela; quest’ultima presidente dei giovani industriali di Confindustria di Venezia e Rovigo.

La sua famiglia,titolare di un alimentari e dei due cinema , il Vittoria e l’Arena Flora, lascia negli anni 50 Sommatino per recarsi in Veneto dove dopo essere stato lavoratore dipendente, intraprende la carriera di imprenditore che con grande successo rende oggi la Metalgalante modello di efficienza.

Non ha mai dimenticato le sue origini tornando spesso al suo paese natale e, qualche anno fa, generosamente, aveva voluto donare al suo paese di origine, Sommatino, il monumento agli zolfatari oggi collocato nella piazza principale del paese. Un uomo di successo che non dimentica le sue origini.

Ha pubblicato recentemente un libro che parla della sua esperienza di vita.

Leggendolo si tocca con mano il suo apprezzamento per i luoghi d’infanzia, portati sempre con sé in tutti questi lunghi anni, in un piccolo posticino del suo cuore.

Rino Liborio Galante è stato nominato Cittadino onorario di Sommatino nel corso della sindacatura del dott. Crispino Sanfilippo e gli è stato assegnato a Caltanissetta il riconoscimento di Nisseno nel Mondo che veniva assegnato ai nisseni che si sono distinti per la loro attività lontano dai confini del nisseno.

E’ Socio onorario del Rotary Club Valle del Salso.



Il nisseno Rino Liborio Galante ha ricevuto direttamente dalle mani del presidente di Confindustria Venezia e Rovigo Vincenzo Marinese il premio "Una vita per l'Industria" per l’anno 2019, giunto ormai alla 33^ edizione. Un riconoscimento importante, alla persona e all'imprenditore, la cui azienda è oggi leader nel campo delle autobetoniere e autocaricanti nel settore edilizio, con un quarantennio di esperienza e un bagaglio di competenze, presente in oltre 160 paesi tra Europa, Asia, Oceania, Sudamerica e Africa, collaborando, oltre che con piccole e grandi imprese edilizie, anche con istituzioni governative.

Rino Liborio Galante è un imprenditore di successo. Si muove ormai in ogni parte del mondo. A capo oggi della Metalgalante S.p.a., dopo che il suo titolare, negli anni ’70, aveva lavorato per sette anni alle dipendenze di un’azienda del settore, si mette in proprio con un successo sempre più crescente.

Oggi la Metelgalante si avvale anche del prezioso contributo dei due figli di Rino Liborio Galante, Massimiliano e Manuela; quest’ultima presidente dei giovani industriali di Confindustria di Venezia e Rovigo.

La sua famiglia,titolare di un alimentari e dei due cinema , il Vittoria e l’Arena Flora, lascia negli anni 50 Sommatino per recarsi in Veneto dove dopo essere stato lavoratore dipendente, intraprende la carriera di imprenditore che con grande successo rende oggi la Metalgalante modello di efficienza.

Non ha mai dimenticato le sue origini tornando spesso al suo paese natale e, qualche anno fa, generosamente, aveva voluto donare al suo paese di origine, Sommatino, il monumento agli zolfatari oggi collocato nella piazza principale del paese. Un uomo di successo che non dimentica le sue origini.

Ha pubblicato recentemente un libro che parla della sua esperienza di vita.

Leggendolo si tocca con mano il suo apprezzamento per i luoghi d’infanzia, portati sempre con sé in tutti questi lunghi anni, in un piccolo posticino del suo cuore.

Rino Liborio Galante è stato nominato Cittadino onorario di Sommatino nel corso della sindacatura del dott. Crispino Sanfilippo e gli è stato assegnato a Caltanissetta il riconoscimento di Nisseno nel Mondo che veniva assegnato ai nisseni che si sono distinti per la loro attività lontano dai confini del nisseno.

E’ Socio onorario del Rotary Club Valle del Salso.



News Successiva Sommatino, il Rotary Club dona tre traduttori istantanei al polo museale della miniera Trabia - Tallarita

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare