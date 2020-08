Eventi 1352

"Una stella a Villa Greca", tutto pronto a Gela per la consegna dei premi Auriga: saranno assegnati a tre eccellenze siciliane

La scrittrice Silvana Grasso, l’ingegnere aerospaziale Chiara Cocchiara e il cantautore Mario Incudine, sono i tre siciliani ai quali sarà conferito il prestigioso Premio Auriga

Donata Calabrese

10 Agosto 2020 12:46

La scrittrice Silvana Grasso, l’ingegnere aerospaziale Chiara Cocchiara e il cantautore Mario Incudine, sono i tre siciliani ai quali sarà conferito il prestigioso Premio Auriga. Si tratta di illustri siciliani che si sono distinti nel mondo per il loro altissimo profilo umano e professionale. Il premio verrà conferito nel corso dell’evento, denominato “Una stella a Villa Greca – Premio Auriga – Concerto di Beneficienza” che andrà in scena questa sera alle 18,30 nella corte di “Villa Greca”. L’iniziativa è stata fortemente voluta dagli imprenditori Luigi Greca e dalla moglie Maria, che seppur sono originari di Enna, hanno messo radici a Gela fondando un’azienda divenuta leader nel mondo nella produzione di generatori elettrici e il cui amministratore delegato è il figlio Michele. Al loro fianco anche il giovane imprenditore Angelo Fasciana e il Maestro Raimondo Capizzi, astro nascente della musica classica nel panorama internazionale della direzione d’orchestra. Il progetto è realizzato in collaborazione con EDA Communication & events di Emanuele D’Angeli e la Pro Loco Gela, presieduta da Fabiola Polara. La vulcanica scrittrice Silvana Grasso, seppur è originaria di Macchia di Giarre, per anni ha vissuto a Gela. Nel suo Dna scorre sangue gelese e nonostante i suoi tanti successi letterari, è sempre rimasta molto legata alla città di Gela. C’è poi la gelese Chiara Cocchiara, ingegnere aerospaziale. Chiara, nonostante la sua giovane età, ha già alle spalle una brillante carriera costellata da successi e da tanti progetti da realizzare. Nel 2017, Forbes, l’ha indicata tra una delle leader under 30 nella categoria Industria. Iaf, la Federazione Astronautica internazionale, l’ha inserita tra i 5 vincitori nel mondo del premio Giovani leader dello spazio. Chiara è stata comandante dell'equipaggio e ingegnere di una missione analogica su Marte con focus su esercizi psicologici con la Mars Society ed esperimenti della Nasa. Ha avviato una collaborazione tra la società farmaceutica Boots e l'Agenzia spaziale europea per lavorare su prodotti sanitari per gli astronauti per viaggi nello spazio a lungo termine. Tra i premiati, anche il noto cantautore e attore teatrale Mario Incudine, che canterà dal vivo alcuni brani accompagnato dall’orchestra “La Sinfonica del centro Sicilia”, e l’ingegnere aerospaziale Chiara Cocchiara. La statuetta, è stata realizzata in esclusiva per questo evento dal maestro Antonio Insulla.“Una stella a Villa Greca” sarà trasmesso in streaming nel mondo attraverso la diretta sulla pagina FB Villa Greca; la regia televisiva sarà firmata da Emanuele D’angeli. Il ricavato sarà devoluto alla Protezione Civile. La serata sarà condotta in Italiano e Inglese dal personaggio radiofonico e televisivo Filippo Marsala. (*DOC*) Donata Calabrese



