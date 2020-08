Eventi 61

"Una stella a villa Greca", premio Auriga a Gela alla scrittrice Silvana Grasso e all'ingegnere aerospaziale Chiara Cocchiara

Fervono i preparativi per il concerto di beneficenza che si terrà il 10 dicembre a favore della Protezione Civile

Redazione

07 Agosto 2020 09:21

Manca ormai meno di una settimana al grande evento di beneficienza denominato “Una stella a Villa Greca – Premio Auriga – Concerto di Beneficienza” che andrà in scena nella corte della magnifica Villa incastonata nel Mediterraneo, lunedì 10 Agosto prossimo.Sono stati intanto ufficializzati i nomi dei personaggi Siciliani ai quali sarà conferito il prestigioso Premio Auriga; si tratta di illustri siciliani che si sono distinti nel mondo per il loro altissimo profilo umano e professionale: la scrittrice Silvana Grasso, il cantautore Mario Incudine che canterà dal vivo alcuni brani accompagnato dall’orchestra “La Sinfonica del centro Sicilia”, e l’ingegnere aerospaziale Chiara Cocchiara.

La statuetta, realizzata in esclusiva per questo evento dal maestro Antonio Insulla, rappresenta l’auriga di Delfi, tra le più antiche sculture bronzee rinvenute e giunte fino a noi.

Facente parte molto probabilmente di un gruppo scultoreo che rappresentava la sfilata di un auriga vincitore ai Giochi Pitici che si svolgevano a Delfi ogni 4 anni.

Rappresenta le gloriose radici greche di Gela, vanto e prestigio della sicilianità nel mondo.

L’arte e la cultura così, diventano punto di partenza per nuovi slanci e ripartenza di un inarrestabile cambiamento che già lo scorso anno ha preso il via dal palcoscenico di Villa Greca, in quello spazio indefinito e senza confini tra l’arena e il mar Mediterraneo che accoglie e che da sempre è il protagonista di sbarchi che hanno rinnovato continuamente la gloria di Gela.

Il concerto di beneficienza “Una stella a Villa Greca” nasce dall’idea ancora una volta dell’imprenditore di origini Ennesi ma gelese per scelta Luigi Greca, dal giovane imprenditore Angelo Fasciana e dal talentuoso Maestro Raimondo Capizzi, astro nascente della musica classica nel panorama internazionale della direzione d’orchestra. Il progetto è realizzato in collaborazione con EDA Communication & events e la Pro Loco Gela.

Il giovane talentuoso direttore d’orchestra Raimondo Capizzi e “La Sinfonica del centro Sicilia” accompagneranno il pubblico attraverso un incantevole viaggio nella musica durante il quale ci sarà spazio anche per un omaggio al maestro Ennio Morricone, recentemente scomparso.

Ciascun spettatore, in presenza e da remoto, diventerà protagonista e parte di questo grande progetto benefico in favore della Protezione Civile Italiana per la eradicazione del covid 19 nel mondo; la modalità di accesso al Concerto sarà regolamentata attraverso un sistema di prenotazione chiamando il numero di telefono 349. 7517775 per confermare la propria poltrona oppure recandosi direttamente presso l’esercizio convenzionato Tabaccheria Pepi (in via Palazzi a Gela); saranno accolte fino ad un massimo di 200 persone che potranno assistere in presenza al concerto versando una somma a titolo di donazione per lo scopo benefico.

“Una stella a Villa Greca” sarà trasmesso in streaming nel mondo attraverso la diretta sulla pagina FB Villa Greca; la regia televisiva sarà firmata da Emanuele D’angeli. Anche da casa, seguendo l’evento, sarà possibile contribuire all’importante causa effettuando una donazione.

La serata sarà condotta in Italiano e Inglese dal personaggio radiofonico e televisivo Filippo Marsala.

L’appuntamento dunque, è rinnovato ancora una volta in concomitanza con il magnifico spettacolo della natura all’imbrunire… sarà di scena l’arte in una delle sue più alte espressioni e il tramonto gelese che a Villa Greca, ha il fascino antico di una gloriosa storia millenaria proiettata al futuro. Da non perdere questo evento alle ore 18,30 nella notte di san Lorenzo (non a caso), il prossimo 10 Agosto… “Una stella a Villa Greca”.





