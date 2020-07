Attualita 207

Una Messa per chi non c'è più. L’Ordine dei Medici Caltanissetta ricorda i colleghi morti durante la pandemia

Sarà celebrata il 16 luglio alle ore 18 nella parrocchia San Biagio da padre Giuseppe Anfuso

Redazione

08 Luglio 2020 18:33

Una Messa in suffragio per ricordare medici, odontoiatri e tutti gli operatori sanitari che hanno perso la vita durante la pandemia, non soltanto a causa del Covid-19. Alla loro memoria, il Consiglio direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Caltanissetta ha voluto far celebrare una funzione religiosa che si svolgerà giovedì 16 luglio alle ore 18 nella Chiesa di San Biagio, a Caltanissetta. Ad officiarla sarà don Giuseppe Anfuso.

“Vogliamo rendere omaggio ai colleghi e a tutto il personale sanitario che, in questi mesi, ci hanno lasciato senza il commiato in chiesa e senza essere accompagnati al cimitero - dice il presidente dell’Ordine, Giovanni D’Ippolito (nella foto) -. Sono volti amati che fanno parte della nostra storia, perché hanno dato molto alla nostra comunità, sia per l’impegno professionale, ordinistico e umano”.



La funzione religiosa si svolgerà nel rispetto delle attuali norme previste sul distanziamento sociale e dei protocolli di salute e sicurezza.







