Attualita 224

Una lunga storia d'amore che dura da ... 60 anni. A Riesi "nozze di diamante" per i coniugi Bellina

Grande commozione dei familiari presenti alla cerimonia, officiata da Don Aldo Balistreri

Redazione

28 Settembre 2019 14:00

Una lunga storia d' amore che dura da 60 anni. Un bellissimo traguardo per Giacomo Bellina, 88 anni, e Rosa Contrafatto, 80 anni, i quali, giovedi 26 settembre, hanno festeggiato le "nozze di diamante". Emozionati e circondati dai figli Franca, Rosario, Angelo, Enrico, Mariangela e Valeria, nuore, generi, 14 nipoti e un pronipote, davanti all'altare della chiesa San Giovanni Bosco, si sono promessi nuovamente amore eterno. Grande commozione dei familiari presenti alla cerimonia, officiata da Don Aldo Balistreri. La longeva coppia pronunciò il fatidico "sì" il 26 Settembre 1959 nella chiesa del SS Rosario. Dopo il rinnovo della promessa matrimoniale Giacomo e Rosa hanno festeggiato in un locale in provincia di Agrigento. Una grande festa per gli sposi, che hanno dedicato la loro vita alla famiglia e al lavoro.

