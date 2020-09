I Romanzi di Vincenzo Bonasera

Una città è viva se è al passo con i tempi ... dal romanzo "La lunga ombra del destino"

Quattordicesimo appuntamento con uno dei brani dei nove romanzi del farmacista-scrittore nisseno Vincenzo Bonasera

14 Settembre 2020 09:00

"Una città è viva se è al passo con i tempi o, ancor meglio, se è in grado di precorrerli; se ha lungimiranza di progetti; se è aperta e disponibile all’acquisizione di nuove idee. Una città può avere una sua morale se ha saputo equilibrare quei rapporti umani e sociali che sono alla base della vita collettiva; se sono comuni e prevalenti sentimenti di giustizia, di sincera amicizia, di rispetto per la famiglia, di onestà nelle professioni, di dignità nel lavoro; se avverte i problemi dei giovani così come quelli degli anziani; se non ha pregiudizi concettuali e discriminazioni razziali. Una città ha una propria cultura se ha rispetto delle istituzioni, memoria della sua storia e delle sue tradizioni, se ha attaccamento e riguardo per l’arte e si prodiga alla tutela dell’ambiente". (dal romanzo "La lunga ombra del destino". -2011 ).

