Un volo Roma-Palermo quasi 400 euro, scatta la protesta dei pendolari: "E' una vergogna"

Alitalia al momento è l’unica compagnia che viaggia su Palermo e non c'è dunque alcuna possibilità di scelta.

Redazione

24 Maggio 2020 21:22

Un biglietto aereo, andata e ritorno da Palermo a Roma, con andata il 4 giugno e con ritorno il 14 giugno,con uncosto di 375 euro. "E' una vergogna che svuota le tasche di noi poveri lavoratori fuori sede che ancor più di prima, sopratutto in questo periodo di grande crisi, ci tiene sempre più lontani dalle nostre famiglie". Un costo che è simile a quello - pre lockdown - per un volo Roma New York. Peraltro Alitalia è al momento l’unica compagnia che viaggia su Palermo e non c'è dunque alcuna possibilità di scelta.

