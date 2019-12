Eventi 172

Un panettone speciale per aiutare le vittime della guerra e della povertà, sarà possibile acquistarlo anche a Caltanissetta

Emergency, che ha lanciato l'iniziativa di solidarietà, lo ha chiamato "Un panettone fatto per bene". A Caltanissetta è disponibile nella sede del gruppo dell'associazione umanitaria

Redazione

05 Dicembre 2019 17:07

Anche questo Natale Emergency trasforma l’affannosa ricerca del regalo perfetto nella possibilità di fare un gesto di pace, contribuendo a garantire cure alle vittime della guerra e della povertà ed a promuovere una cultura di solidarietà e rispetto dei diritti umani: per i 25 anni di EMERGENCY, abbiamo realizzato un panettone speciale insieme allo storico marchio di dolci “Tre Marie”.Lo abbiamo chiamato “Un panettone fatto per bene” e ve lo proponiamo come regalo per il prossimo Natale!

Il panettone, dal peso di 1 kg, è realizzato con tre impasti, lievito madre e arricchito con uvetta, profumati canditi d’arance siciliane e pregiati cubetti di cedro Diamante, per un gusto pieno e ricco. Avrà un costo di 15 euro e contribuirà alla realizzazione dei progetti umanitari di EMERGENCY.

Nel banchetto allestito dai Volontari anche idee regalo solidali di Natale.

I volontari del Gruppo Emergency di Caltanissetta vi aspettano a Caltanissetta in corso Umberto (di fronte ingresso principale Municipio) sabato 7 Dicembre dalle ore 17 alle ore 20.





