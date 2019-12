Attualita 495

"Un Natale con i fiocchi": al teatro Margherita di Caltanissetta la recita della Kinders School

I bambini dai 2 ai 5 anni hanno trattato un段mportante tematica: il confronto tra il mondo dei giocattoli tecnologici e i giocattoli d置n tempo

Redazione

27 Dicembre 2019 20:17

La recita di Natale della scuola dell infanzia paritaria Kinders School si è svolta giovedì 19 dicembre presso il Teatro Regina Margherita di Caltanissetta. I bambini sono stati protagonisti di uno stupefacente spettacolo teatrale “Un Natale con i Fiocchi”. Così le Dirigenti delle sedi di San Cataldo e Caltanissetta, Lia Gumina e Vera Iannello, hanno coinvolto piccini e genitori in questa meravigliosa avventura. I bambini dai 2 ai 5 anni hanno trattato un’importante tematica: il confronto tra il mondo dei giocattoli tecnologici e i giocattoli d’un tempo, invitando gli spettatori, entusiasti, a fare un tuffo nel passato così da ricordare il Natale della loro infanzia. L’obiettivo didattico della rappresentazione natalizia era quello di sottolineare la problematica della tecnologia che spinge all’isolamento e di valorizzare il fantastico mondo dei giochi attraverso la socializzazione tra bambini, la condivisione dei giochi, la percezione del vero significato del Natale. Dialoghi e canti in inglese, due piccoli presentatori disinvolti in un teatro così gremito di persone e la spontaneità dei bambini hanno catturato l’attenzione di genitori e parenti che,emozionati, hanno assistito ad uno spettacolo unico nel suo genere.

