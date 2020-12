Eventi 187

"Un giocattolo per un sorriso", iniziativa a San Cataldo per regalare un sorriso ai bambini in difficoltà

Donare è semplice. Basta andare in un negozio, acquistare un giocattolo e lasciarlo nell'apposita cesta

Redazione

02 Dicembre 2020 20:07

“Un Giocattolo per un Sorriso” è un'iniziativa Sancataldese che nasce per donare dei regali di Natale ai bambini che quest'anno non avrebbero avuto la possibilità di scartare un dono sotto l'albero. Non bisogna mai dimenticare che ci sono bambini in difficoltà che hanno bisogno anche solo di ritrovare il sorriso soprattutto nel periodo di Natale. L'associazione “Un Gesto per un sorriso” rappresentata da Michele Falzone, in sinergia con il gruppo facebook "San Cataldo ripartiamo insieme" ideato da Claudio Lipari, continuano a stare vicini alle famiglie bisognose anche in questo particolare periodo dell'anno molto atteso da adulti e bambini. Chiunque voglia, potrà acquistare un regalo di Natale che sarà poi destinato ai bambini più bisognosi della città. Al fine di mantenere un certo equilibrio ed evitare preferenze di regali, chiediamo di evitare doni costosi, preferiamo che acquistiate più giocattoli della stessa fascia di prezzo. Donare è semplice, andate in un negozio convenzionato (troverete la lista sempre aggiornata sul gruppo facebook "San Cataldo ripartiamo insieme"), acquistate un giocattolo e lasciatelo nella cesta messa appositamente. Invitiamo i bambini di tutta la città a scrivere delle letterine di natale per i bambini meno fortunati, le allegheremo noi stessi ai regali raccolti. Potete consegnare le letterine direttamente presso l'Associazione "Un Gesto per un Sorriso" in Piazza San Giuseppe. La fascia dell'età è mista, varia dai 0 ai 12 anni. Aiutateci a regalare un Natale magico anche a loro!



“Un Giocattolo per un Sorriso” è un'iniziativa Sancataldese che nasce per donare dei regali di Natale ai bambini che quest'anno non avrebbero avuto la possibilità di scartare un dono sotto l'albero. Non bisogna mai dimenticare che ci sono bambini in difficoltà che hanno bisogno anche solo di ritrovare il sorriso soprattutto nel periodo di Natale. L'associazione “Un Gesto per un sorriso” rappresentata da Michele Falzone, in sinergia con il gruppo facebook "San Cataldo ripartiamo insieme" ideato da Claudio Lipari, continuano a stare vicini alle famiglie bisognose anche in questo particolare periodo dell'anno molto atteso da adulti e bambini. Chiunque voglia, potrà acquistare un regalo di Natale che sarà poi destinato ai bambini più bisognosi della città. Al fine di mantenere un certo equilibrio ed evitare preferenze di regali, chiediamo di evitare doni costosi, preferiamo che acquistiate più giocattoli della stessa fascia di prezzo. Donare è semplice, andate in un negozio convenzionato (troverete la lista sempre aggiornata sul gruppo facebook "San Cataldo ripartiamo insieme"), acquistate un giocattolo e lasciatelo nella cesta messa appositamente. Invitiamo i bambini di tutta la città a scrivere delle letterine di natale per i bambini meno fortunati, le allegheremo noi stessi ai regali raccolti. Potete consegnare le letterine direttamente presso l'Associazione "Un Gesto per un Sorriso" in Piazza San Giuseppe. La fascia dell'età è mista, varia dai 0 ai 12 anni. Aiutateci a regalare un Natale magico anche a loro!



News Successiva A San Cataldo Giuseppe Riggi spegne 100 candeline, gli auguri dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare