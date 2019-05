Sport 143

Un gelese alla finale di mister Universo: l'atleta siciliano trionfa al campionato nazionale di Body Building

Giuseppe Sardella, 29 anni, accede alla finale di mister Universo che si terrà a novembre. Il 2 giugno sarà a San Cataldo

Redazione

29 Maggio 2019 15:19

E’ tornato a casa con il pass per la finale mondiale di Mister Universo il giovane atleta gelese Giuseppe Sardella, classe 1991 che domenica scorsa in un Palacatania gremito ha conquistato uno straordinario secondo posto al Campionato Italiano 2019 Wabba World.L’atleta, unico siciliano in gara che grazie alla sponsorizzazione della Pro Loco Gela ha portato i colori giallorossi in pedana, ha gareggiato nella prima serata al termine di una giornata di massima carica e grande tensione. Altissimo il livello degli atleti giunti da ogni parte d’Italia, pronti a conquistare il titolo per accedere alla finale di Mister Universo che si terrà il prossimo Novembre.

“Sono molto orgoglioso del risultato ottenuto a Catania – ha dichiarato Giuseppe Sardella – è stata dura, c’era grande tensione in pedana ma alla fine ce l’abbiamo fatta. Sento una grande responsabilità che è quella di rappresentare Gela e tutta la Sicilia e il mio impegno continuerà ad essere massimo. Adesso, dopo un paio di giorni di relax, devo ritrovare calma e concentrazione per prepararmi ad affrontare le prossime sfide”.

“Siamo felici di aver sostenuto la partecipazione di Giuseppe a questa importante competizione – dicono i componenti del direttivo dell’associazione di promozione turistica Pro Loco Gela- e continueremo a farlo perché siamo convinti che i giovani talenti vadano incoraggiati. Il volto di Giuseppe promuove la città di Gela e contribuisce a migliorare la reputazione della nostra città che merita fari accesi anche e soprattutto per le notizie positive. Continueremo a lavorare, incessantemente, in questa direzione per promuovere Gela e tutto ciò che di bello essa ha, a cominciare dalle straordinarie risorse umane”.

Il prossimo impegno che attende il giovane atleta è già previsto per domenica 2 Giugno prossimo a San Cataldo con la prestigiosa competizione denominata GP AXON GYM.





E’ tornato a casa con il pass per la finale mondiale di Mister Universo il giovane atleta gelese Giuseppe Sardella, classe 1991 che domenica scorsa in un Palacatania gremito ha conquistato uno straordinario secondo posto al Campionato Italiano 2019 Wabba World.L’atleta, unico siciliano in gara che grazie alla sponsorizzazione della Pro Loco Gela ha portato i colori giallorossi in pedana, ha gareggiato nella prima serata al termine di una giornata di massima carica e grande tensione. Altissimo il livello degli atleti giunti da ogni parte d’Italia, pronti a conquistare il titolo per accedere alla finale di Mister Universo che si terrà il prossimo Novembre.

“Sono molto orgoglioso del risultato ottenuto a Catania – ha dichiarato Giuseppe Sardella – è stata dura, c’era grande tensione in pedana ma alla fine ce l’abbiamo fatta. Sento una grande responsabilità che è quella di rappresentare Gela e tutta la Sicilia e il mio impegno continuerà ad essere massimo. Adesso, dopo un paio di giorni di relax, devo ritrovare calma e concentrazione per prepararmi ad affrontare le prossime sfide”.

“Siamo felici di aver sostenuto la partecipazione di Giuseppe a questa importante competizione – dicono i componenti del direttivo dell’associazione di promozione turistica Pro Loco Gela- e continueremo a farlo perché siamo convinti che i giovani talenti vadano incoraggiati. Il volto di Giuseppe promuove la città di Gela e contribuisce a migliorare la reputazione della nostra città che merita fari accesi anche e soprattutto per le notizie positive. Continueremo a lavorare, incessantemente, in questa direzione per promuovere Gela e tutto ciò che di bello essa ha, a cominciare dalle straordinarie risorse umane”.

Il prossimo impegno che attende il giovane atleta è già previsto per domenica 2 Giugno prossimo a San Cataldo con la prestigiosa competizione denominata GP AXON GYM.





News Successiva Imprenditore gelese e associazione disabili firmano un contratto: l'azienda sosterrà gli atleti

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews