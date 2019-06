Sport 114

Un altro innesto di spessore in casa pro Nissa, arriva il brasiliano Allyson Mendes Amanttes

Il talentuoso "verdeoro", con passaporto portoghese, è un mancino naturale che può ricoprire il ruolo di ala/pivot

Redazione

26 Giugno 2019 19:50

Altro colpo in entrata in casa Pro Nissa. Ad indossare per la prossima stagione la maglia biancoscudata è il brasiliano classe ‘90 Allyson Mendes Amanttes. Il talentuoso “verdeoro”, con passaporto portoghese, è un mancino naturale che può ricoprire il ruolo di ala/pivot ed ha nelle sue caratteristiche il dribbling secco e la spiccata visione di gioco. Caratteristiche apprezzate dal direttore sportivo Aldo Saetta e dal nostro tecnico Sandro Tarantino che oltre alla necessaria qualità dei solisti vuole vedere dai suoi un gioco corale e allo stesso tempo efficace. Amanttes dal 2016 al 2018 ha giocato nella massima serie portoghese. Nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Ks Acana Orzel, formazione polacca neo promossa nella massima serie. Allyson quest’anno si è fatto notare per le sue giocate e la sua vena realizzativa figurando come capocannoniere della squadra. Adesso approda in Italia per la prima volta con la maglia della Pro Nissa,con l’obiettivo di fare bene per affermarsi anche nel campionato italiano. Arriva così, dopo Rafinha un altro pezzo pregiato, ma non finisce qui, la società infatti sta lavorando sotto traccia per fare arrivare a Caltanissetta altri innesti di categoria utili alla causa e che vogliono sposare a pieno il progetto ambizioso della dirigenza nissena.

Altro colpo in entrata in casa Pro Nissa. Ad indossare per la prossima stagione la maglia biancoscudata è il brasiliano classe ‘90 Allyson Mendes Amanttes. Il talentuoso “verdeoro”, con passaporto portoghese, è un mancino naturale che può ricoprire il ruolo di ala/pivot ed ha nelle sue caratteristiche il dribbling secco e la spiccata visione di gioco. Caratteristiche apprezzate dal direttore sportivo Aldo Saetta e dal nostro tecnico Sandro Tarantino che oltre alla necessaria qualità dei solisti vuole vedere dai suoi un gioco corale e allo stesso tempo efficace. Amanttes dal 2016 al 2018 ha giocato nella massima serie portoghese. Nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Ks Acana Orzel, formazione polacca neo promossa nella massima serie. Allyson quest’anno si è fatto notare per le sue giocate e la sua vena realizzativa figurando come capocannoniere della squadra. Adesso approda in Italia per la prima volta con la maglia della Pro Nissa,con l’obiettivo di fare bene per affermarsi anche nel campionato italiano. Arriva così, dopo Rafinha un altro pezzo pregiato, ma non finisce qui, la società infatti sta lavorando sotto traccia per fare arrivare a Caltanissetta altri innesti di categoria utili alla causa e che vogliono sposare a pieno il progetto ambizioso della dirigenza nissena.

News Successiva Arriva un top player a difesa della porta della Pro Nissa, ritorna a Caltanissetta Stefano Lo Pinzino

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews