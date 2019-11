Attualita 127

"Un albero per ogni nuovo nato e minore adottato", piantumati a Delia 25 arbusti

L'iniziativa del Comune, prevede complessivamente la messa a dimora di 205 alberi. La manifestazione si è svolta nei pressi di piazza Toronto

Redazione

22 Novembre 2019 17:00

All'iniziativa, svoltasi ieri, erano presenti, tra gli altri, il sindaco Gianfilippo Bancheri e l’assessore all’Agricoltura Antonio Gallo.<<Abbiamo deciso di portare avanti questo progetto ancorchè – ha spiegato il sindaco Gianfilippo Bancheri - la legge pone l’obbligo solo per i comuni al di sopra dei 15 mila abitanti. La decisione vuole rendere omaggio alle famiglie e ai bambini neonati o adottati che risiedono a Delia. Serve a promuovere l'impegno civico verso verso l’ambiente e il verde pubblico. Aumentando il patrimonio arboreo inoltre si riduce il disboscamento>>.

La manifestazione di ieri si è svolta nel parco antistante la piazza Toronto, dove sono stati piantumati carrubbi, lecci, pini querce, tra la gioia dei bimbi e dei genitori che hanno mostrato di avere apprezzato l’iniziativa promossa dall’amministrazione.

I rimanenti alberi saranno messi a dimora, a partire da lunedì 25 novembre, in via Campo, nella villetta anfiteatro, nella pineta di via S.Pertini, in c/da San Calogero e in via Berlinguer.











