Attualita 443

Folla di fedeli a Gela per l'ultimo saluto a padre Bentivegna, parroco della chiesa del Carmelo

A celebrare i funerali in chiesa Madre è stato il vescovo della diocesi di Piazza Armerina, Rosario Gisana

Redazione

12 Agosto 2019 16:12

Una folla immensa ha partecipato ai funerali di don Pippo Bentivegna, il parroco della chiesa di Santa Maria Monte del Carmelo morto sabato scorso nel reparto Hospice dell’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela dove era ricoverato. A celebrare i funerali in chiesa madre, è stato il vescovo Rosario Gisana.Alcuni fedeli hanno voluto ricordare il noto sacerdote di Gela che si è distinto per la sua umiltà ma anche per il suo rigore. Figlio di una famiglia benestante, aveva scelto la strada del sacerdozio.

Era molto conosciuto in città anche perché praticava l’attività esorcista, non solo a Gela ma anche nei paesi limitrofi. Presente ai funerali tutto il clero gelese. Tanti i post pubblicati sui social per manifestare dolore e cordoglio. “Ciao Pippo. Padre, amico e fratello”, scrive don Lino Di Dio, rettore della chiesa Sant’Agostino di Gela e fondatore della Piccola casa della Misericordia.



Una folla immensa ha partecipato ai funerali di don Pippo Bentivegna, il parroco della chiesa di Santa Maria Monte del Carmelo morto sabato scorso nel reparto Hospice dell’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela dove era ricoverato. A celebrare i funerali in chiesa madre, è stato il vescovo Rosario Gisana.Alcuni fedeli hanno voluto ricordare il noto sacerdote di Gela che si è distinto per la sua umiltà ma anche per il suo rigore. Figlio di una famiglia benestante, aveva scelto la strada del sacerdozio.

Era molto conosciuto in città anche perché praticava l’attività esorcista, non solo a Gela ma anche nei paesi limitrofi. Presente ai funerali tutto il clero gelese. Tanti i post pubblicati sui social per manifestare dolore e cordoglio. “Ciao Pippo. Padre, amico e fratello”, scrive don Lino Di Dio, rettore della chiesa Sant’Agostino di Gela e fondatore della Piccola casa della Misericordia.



News Successiva Gela, raccolta di plastica e lattine: il giorno di Ferragosto il servizio verrà sospeso

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews