Ultimi acquazzoni al Sud e poi torna il caldo, temperature fino a 36 gradi

La nota saliente dei prossimi 5-7 giorni sarà invece un nuovo deciso rinforzo dell’anticiclone subtropicale sul Mediterraneo occidentale

Redazione

07 Agosto 2020 19:51

Temperature di nuovo in risalita, fino a 36 gradi. Ma anche temporali di calore sulle Alpi, in Val Padana e sugli Appennini. Sono i due aspetti di una stessa 'faccia', la nuova fase di caldo che investirà l’Italia questo weekend, protraendosi fino alla prossima settimana. Secondo le previsioni di Andrea Vuolo, meteorologo di 3bmeteo.com.«Il vortice ciclonico transitato a inizio settimana sull'Italia - spiega - sta gradualmente perdendo d’intensità, ma sarà ancora causa di instabilità atmosferica entro domenica all’estremo Sud, con gli ultimi acquazzoni e temporali sull'Appennino meridionale e su alcuni tratti costieri di Salento, Basilicata, Calabria e Sicilia, con temperature che si manterranno ancora sotto le medie del periodo su queste aree. Ma la nota saliente dei prossimi 5-7 giorni sarà invece un nuovo deciso rinforzo dell’anticiclone subtropicale sul Mediterraneo occidentale che riporterà una fase decisamente stabile e piuttosto calda soprattutto al Centro-Nord e in Sardegna già a partire da questo weekend e almeno per buona parte della prossima settimana».

«Su buona parte dell’Italia - continua Vuolo - le temperature torneranno a salire sopra i 30-32 gradi, con picchi anche verso i 34-36 gradi tra lunedì e giovedì su bassa Val Padana, pianure interne di Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna. Le città più calde dovrebbero risultare Bologna, Ferrara, Modena, Rovigo, Mantova, Alessandria, Firenze, Roma, Viterbo, Rieti, Terni, Sassari, Oristano e Nuoro, dove i valori termici massimi verso metà settimana potranno raggiungere anche la soglia dei 35 gradi, se non localmente superarla. L’afa si manterrà al più moderata sui principali centri urbani e lungo le aree costiere, senza raggiungere il forte disagio registratosi nell’ultima settimana di luglio».

«Tuttavia, nonostante il netto rinforzo del campo anticiclonico di estrazione subtropicale - avverte il meteorologo di 3bmeteo.com - tornerà a vivacizzarsi l’attività temporalesca tipica del periodo estivo su Alpi, Prealpi e Nord Appennino già dall’11-12 agosto, con qualche temporale di calore (talora localmente intenso) che potrà interessare anche i primi tratti di pianura del Nordovest soprattutto nelle ore tardo-pomeridiane e serali» «prima di un possibile fronte atlantico più organizzato che potrebbe raggiungere il Nord Italia e parte del Centro proprio verso il Ferragosto, dove - secondo gli ultimi aggiornamenti modellistici - si potrebbe registrare un passaggio di rovesci e temporali più organizzati. ANSA



