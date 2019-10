Eventi 137

Ultima giornata a Caltanissetta con "Paesaggi di mezzo": domani escursione a Capodarso

La giornata avrà inizio alle 8,30 con il percorso paesaggistico sensoriale che porterà i partecipanti a percorrere uno dei monti più fascinosi del centro Sicilia

Redazione

19 Ottobre 2019 20:29

L’ultima delle cinque giornate, Domenica 20 Ottobre, della manifestazione Paesaggi di Mezzo, evento organizzato da Legambiente e Slow Food Caltanissetta dal 16 al 20 Ottobre, dentro (per gli aspetti culturali) e intorno agli spazi del complesso monumentale di Santa Maria degli Angeli di Caltanissetta, e con il patrocinio e supporto del Comune di Caltanissetta e di diversi enti e sponsor privati, avrà inizio alle ore 8.30 con il percorso paesaggistico sensoriale che porterà i partecipanti a percorrere un itinerario su uno dei monti più fascinosi del centro Sicilia "Monte Capodarso", alla scoperta di siti archeologici, minerari, fauna e flora endemica, con la Guida di Giuseppe Amato di Legambiente e Carmelo Bartolotta Direttore della R.N.O. Monte Capodarso e Valle dell'Imera Meridionale.Alle ore ore 9 si apriranno gli spazi dedicati alle mostre d’arte e fotografiche, con tour guidati, degli espositori delle aziende, degli enti Istituzionali, dei parchi e delle riserve, delle associazioni ambientaliste, degli artigiani, e dei produttori dei Presidi Slow Food e delle aziende agricole di eccellenza delle aree interne del centro Sicilia. Sempre ad iniziare dalla ore 9 er gli itinerari sensoriali e formativi, ci sarà una visita guidata alla scoperta del Cimitero monumentale degli Angeli, un laboratorio didattico sul gusto a cura di Euroform. Alle ore 10 si darà il via all’estemporanea di pittura “rappresenta il paesaggio”, concorso di pittura per artisti professionisti. Per lo spazio creativo, come i giorni precedenti, ci sarà il laboratorio didattico: "Costruire il Verde", a cura di Valeria Tumminelli dell'Associazione Nazionale Guardia Boschi.

Il pomeriggio prevede alle ore 17 per lo spazio forum, “narrazioni sul Paesaggio, tra storytelling e letteratura, a partire dal mito di Demetra e Kore - riflessioni su: "Il cibo mistico, sensuale e memoriale: profumi nella mensa letteraria", a cura della Società Dante Alighieri e del Parco Letterario P.M. Rosso di San Secondo. Sempre per lo spazio forum, alle ore 19 verrà proiettato il video Halycos di Cristiano Giamporcaro, Alle ore 19.15 avranno luogo le premiazioni del concorso narrativo (per le scuole), del concorso dell’estemporanea creativa di pittura e l’estrazione dei 15 premi della lotteria di Paesaggi di Mezzo. Alle ore 19.30 per lo spazio dei laboratori sensoriali, laboratorio di degustazione di formaggi a latte crudo a cura di Slow Food Caltanissetta, accompagnato da alcune letture e narrazioni. Alle ore 20 per l’area food un viaggio alla scoperta di alcuni piatti e cibi tipici della stagione.

Concludono l’ultima giornata di Paesaggi di Mezzo, per lo spazio musicale alle ore 21 i Jumpin'up e a seguire musica e balli. La partecipazione alla manifestazione è gratuita, a eccezione di alcuni eventi per i quali è richiesta la prenotazione e il pagamento di un ticket.





