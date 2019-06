Attualita 1063

Ufficio postale mobile a Resuttano, da venerdì sarà disponibile in via Luigi Ippolito

Sarà possibile per gli utenti effettuare diverse operazioni riguardanti tutti i servizi postali e finanziari

12 Giugno 2019 12:17

Poste Italiane comunica che da venerdì 14 giugno sarà disponibile nel comune di Resuttano un Ufficio Postale Mobile in via Luigi Ippolito che garantirà ai cittadini tutti i servizi postali e finanziari, compreso il ritiro della posta inesitata.L’Ufficio Postale Mobile sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45 in sostituzione della sede di via L. Ippolito n. 4 che chiuderà dal 13 giugno per lavori infrastrutturali fino al prossimo 6 luglio.

Per i servizi postali e finanziari, i cittadini potranno inoltre rivolgersi alla vicina sede di Alimena in via Tenente Consolo n. 2, che osserva l’orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 08,20 alle 13,35 e il sabato fino alle ore 12,35.





