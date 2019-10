Eventi 350

Ufficiale dello Stato Civile, il prefetto di Caltanissetta inaugura un corso: sarà destinati a 35 dipendenti comunali

L'attività formativa prevede 50 ore di lezioni articolate su sei giornate e si concluderà con un esame finale

Redazione

02 Ottobre 2019 19:30

Il Prefetto di Caltanissetta, Cosima Di Stani, ha inaugurato oggi il corso di abilitazione alle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile, al quale parteciperanno circa 35 dipendenti comunali in servizio presso i comuni di Caltanissetta, Enna, Siracusa e Trapani, in possesso dei requisiti normativi previsti dal d.P.R. n. 396/2000Tale iniziativa, intrapresa nel quadro delle azioni promosse dal Ministero dell’Interno finalizzate a migliorare ed a qualificare i servizi alla cittadinanza, è organizzata dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caltanissetta e si svolgerà nei giorni 2 – 3 – 4 – 9 – 10 – 11 ottobre 2019 presso questo Capoluogo.

L’attività formativa, elaborata in collaborazione con Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe (A.N.U.S.C.A.), prevede 50 ore di lezione articolate su sei giornate, che si concluderà con un esame finale e conseguente rilascio del diploma di abilitazione.

Il programma del corso comprenderà tanto aspetti tecnici quanto aspetti procedurali delle diverse tematiche dello stato civile, ed affronterà, in particolar modo: l’ANPR (anagrafe nazionale della popolazione residente), la CIE (carta d’identità elettronica), la normativa sulla privacy, la disciplina del nome e cognome, le modalità di acquisto della cittadinanza, il nuovo ordinamento dello stato civile.



Il Prefetto di Caltanissetta, Cosima Di Stani, ha inaugurato oggi il corso di abilitazione alle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile, al quale parteciperanno circa 35 dipendenti comunali in servizio presso i comuni di Caltanissetta, Enna, Siracusa e Trapani, in possesso dei requisiti normativi previsti dal d.P.R. n. 396/2000Tale iniziativa, intrapresa nel quadro delle azioni promosse dal Ministero dell’Interno finalizzate a migliorare ed a qualificare i servizi alla cittadinanza, è organizzata dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caltanissetta e si svolgerà nei giorni 2 – 3 – 4 – 9 – 10 – 11 ottobre 2019 presso questo Capoluogo.

L’attività formativa, elaborata in collaborazione con Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe (A.N.U.S.C.A.), prevede 50 ore di lezione articolate su sei giornate, che si concluderà con un esame finale e conseguente rilascio del diploma di abilitazione.

Il programma del corso comprenderà tanto aspetti tecnici quanto aspetti procedurali delle diverse tematiche dello stato civile, ed affronterà, in particolar modo: l’ANPR (anagrafe nazionale della popolazione residente), la CIE (carta d’identità elettronica), la normativa sulla privacy, la disciplina del nome e cognome, le modalità di acquisto della cittadinanza, il nuovo ordinamento dello stato civile.



News Successiva Al via a Caltanissetta la Campagna Tessera di Emergency. Al Punto G aperitivi solidali

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews