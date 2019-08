Salute 120

Uffici pubblici e scuole, Cancelleri (M5S): "Sì della Camera alla legge sui defibrillatori"

Il testo è volto a favorire la progressiva diffusione di defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni e di personale formato, nei luoghi extraospedalieri

Redazione

01 Agosto 2019 16:02

Ha ottenuto il via libera, a Montecitorio, la legge sull’utilizzo dei defibrillatori.

Una rivoluzione epocale per il sistema sanitario che permetterà di salvare molte vite.

"La maggior parte dei decessi per arresto cardiaco avviene in soggetti sani e al di fuori del contesto ospedaliero.

Per questo motivo si è resa necessaria una normativa che fornisca alla cittadinanza gli strumenti adeguati per prestare il primo soccorso, affermano i deputati M5S Azzurra Cancelleri ,Vita Martinciglio e Dedalo Pignatone.

Il testo è volto a favorire la progressiva diffusione di defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni (DAE) e di personale formato, nei luoghi extraospedalieri, come uffici pubblici, scali e mezzi di trasporto pubblici, scuole di ogni ordine e grado e Università, così da rendere più tempestivi gli interventi di primo soccorso.

"Attraverso tali misure - continuano - sarà possibile ridurre sensibilmente le morti per arresto cardiaco in ambienti esterni agli ospedali e incentivare la cultura del salva - vita tra la popolazione".

Per raggiungere queste finalità sono stati stanziati due milioni di euro annui a decorrere dal 2020, cui si aggiungono 250.000 euro, per ciascun anno dal 2020 al 2022, per la realizzazione dell’applicazione per smartphone di geolocalizzazione di DAE integrata con i servizi del 118 territoriale e ulteriori 150.000 euro annui per le campagne di informazione e sensibilizzazione.

"Grazie a questa legge, frutto di un importante lavoro sinergico, forniamo al nostro Paese un importante strumento salva-vita", concludono Cancelleri, Martinciglio e Pignatone.

Il testo passa, ora, all’esame del Senato per l’approvazione definitiva.



Ha ottenuto il via libera, a Montecitorio, la legge sull’utilizzo dei defibrillatori.

Una rivoluzione epocale per il sistema sanitario che permetterà di salvare molte vite.

"La maggior parte dei decessi per arresto cardiaco avviene in soggetti sani e al di fuori del contesto ospedaliero.

Per questo motivo si è resa necessaria una normativa che fornisca alla cittadinanza gli strumenti adeguati per prestare il primo soccorso, affermano i deputati M5S Azzurra Cancelleri ,Vita Martinciglio e Dedalo Pignatone.

Il testo è volto a favorire la progressiva diffusione di defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni (DAE) e di personale formato, nei luoghi extraospedalieri, come uffici pubblici, scali e mezzi di trasporto pubblici, scuole di ogni ordine e grado e Università, così da rendere più tempestivi gli interventi di primo soccorso.

"Attraverso tali misure - continuano - sarà possibile ridurre sensibilmente le morti per arresto cardiaco in ambienti esterni agli ospedali e incentivare la cultura del salva - vita tra la popolazione".

Per raggiungere queste finalità sono stati stanziati due milioni di euro annui a decorrere dal 2020, cui si aggiungono 250.000 euro, per ciascun anno dal 2020 al 2022, per la realizzazione dell’applicazione per smartphone di geolocalizzazione di DAE integrata con i servizi del 118 territoriale e ulteriori 150.000 euro annui per le campagne di informazione e sensibilizzazione.

"Grazie a questa legge, frutto di un importante lavoro sinergico, forniamo al nostro Paese un importante strumento salva-vita", concludono Cancelleri, Martinciglio e Pignatone.

Il testo passa, ora, all’esame del Senato per l’approvazione definitiva.



Attivazione dei servizi per l'autismo a Gela, le associazioni incontrano l'Asp: fissata nuova riunione

News Successiva Caltanissetta, paziente in gravidanza rischia la vita per crisi eclamptica: mamma e bimbo salvati dai medici del Sant'Elia

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews