Uccise pensionato con 11 coltellate per rubargli la pensione di 650 euro, un arresto a Milazzo

In manette è finito Ettore Rossitto di 56 anni. Dopo aver accoltellato il pensionato, ha bruciato il suo cadavere e lo ha gettato in una discarica

16 Novembre 2020 07:30

Ha ucciso con 11 coltellate un anziano di 73 anni, Giovanni Salmeri, e poi ha bruciato il cadavere in una discarica per rubargli la pensione di 650 euro.

L'efferato omicidio è avvenuto a Milazzo nel luglio scorso, ma solo oggi i carabinieri sono riusciti a ricostruire i particolari del delitto e ad arrestare il colpevole, Ettore Rossitto, di 56 anni, accusato di omicidio premeditato e distruzione di cadavere.A incastrarlo sono state le immagini delle telecamere di diversi circuiti di video sorveglianza che lo hanno ripreso su in ciclomotore, insieme alla vittima, il giorno dell'omicidio. (ANSA).



