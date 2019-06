Cronaca 589

Uccide l'ex moglie a colpi di taglierino alla gola, l'omicidio a Carini: lui non accettava la separazione

La vittima, Annamaria Scavo, 36 anni, è stata assassinata dall'ex marito, al culmine dell'ennesima lite

Redazione

16 Giugno 2019 10:58

Un uomo di 41 anni, Marco Ricci, ha ucciso la moglie, Annamaria Scavo, commessa in un negozio di calzature in Corso Italia a Carini, ed è rimasto barricato nell'esercizio commerciale. L'assassino avrebbe anche ferito il figlio. I vigili del fuoco sono riusciti ad aprire la porta e i carabinieri l'hanno bloccato. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il ragazzino all'ospedale Cervello.

Per la moglie non c'è stato nulla da fare. Secondo i primi accertamenti non aveva mai accettato la separazione dalla Scavo.

Annamaria Scavo, 36 anni, è stata uccisa a colpi di taglierino alla gola dall’ex marito Marco Ricci di 41 anni. Insieme alla coppia era presente anche il figlio 14enne.

