Cronaca 1927

Uccide la moglie al culmine dell'ennesima lite, arrestato a Caltagirone un 50enne: stavano per separarsi

È stato il marito ad uccidere Caterina "Catya" Di Stefano, 46 anni operatrice socio-sanitaria in una comunità per disabili,

Redazione

14 Agosto 2020 12:09

È stato il marito ad uccidere Caterina “Catya” Di Stefano, 46 anni operatrice socio-sanitaria in una comunità per disabili, ieri pomeriggio a Caltagirone. Giuseppe Randazzo, 50 anni, arrestato dalla polizia come il responsabile dell'omicidio ha dichiarato in un primo momento che la moglie era caduta dalle scale del palazzo nel quale abitano, in via Pietro Mascagni, nella zona nuova di Caltagirone.Ma con il passare delle ore questa versione è apparsa sempre più improbabile, anche grazie alle testimonianze raccolte dalla polizia da parte dei vicini che hanno dichiarato di aver sentito una violenta lite sulle scale tra marito e moglie.

La coppia era in crisi e i due si stavano separando anche se continuavano ad abitare sotto lo stesso tetto.

A lanciare sono stati proprio i vicini, quando la polizia è arrivata, il corpo di Catya era riverso nell'androne del palazzo e il marito era in stato confusionale.

Randazzo, che fa il ceramista, sottoposto a interrogatorio ha cominciato a raccontare versioni improbabili degli ultimi minuti trascorsi con la moglie, ha ammesso il litigio sulle scale e, secondo lui, sarebbe seguita una colluttazione poi finita con la caduta accidentale della moglie. Ma in realtà, sul collo della donna ci sarebbero dei segni inequivocabili di una stretta al collo.



È stato il marito ad uccidere Caterina “Catya” Di Stefano, 46 anni operatrice socio-sanitaria in una comunità per disabili, ieri pomeriggio a Caltagirone. Giuseppe Randazzo, 50 anni, arrestato dalla polizia come il responsabile dell'omicidio ha dichiarato in un primo momento che la moglie era caduta dalle scale del palazzo nel quale abitano, in via Pietro Mascagni, nella zona nuova di Caltagirone.Ma con il passare delle ore questa versione è apparsa sempre più improbabile, anche grazie alle testimonianze raccolte dalla polizia da parte dei vicini che hanno dichiarato di aver sentito una violenta lite sulle scale tra marito e moglie.

La coppia era in crisi e i due si stavano separando anche se continuavano ad abitare sotto lo stesso tetto.

A lanciare sono stati proprio i vicini, quando la polizia è arrivata, il corpo di Catya era riverso nell'androne del palazzo e il marito era in stato confusionale.

Randazzo, che fa il ceramista, sottoposto a interrogatorio ha cominciato a raccontare versioni improbabili degli ultimi minuti trascorsi con la moglie, ha ammesso il litigio sulle scale e, secondo lui, sarebbe seguita una colluttazione poi finita con la caduta accidentale della moglie. Ma in realtà, sul collo della donna ci sarebbero dei segni inequivocabili di una stretta al collo.



Coronavirus, bollettino del 14 agosto: in Sicilia altri 36 nuovi positivi, 21 sono migranti

News Successiva Bimbo raggiunto da un colpo di pistola esploso dal nonno: dichiarata la morte cerebrale

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare