Uccide la madre a pugni, arrestato un ragusano di 48 anni. L'omicidio al culmine di una lite

Tutto è successo lo scorso aprile. La donna venne ricoverata in gravi condizioni ma morì dopo venti giorni di agonia

Redazione

09 Novembre 2019 10:04

Avrebbe ucciso a pugni la madre al culmine di una lite per futili motivi, ma è stato arrestato dai carabinieri di Ragusa. I militari hanno eseguito un provvedimento cautelare in carcere emesso dall'Autorità Giudiziaria nei confronti di un 48enne accusato dell'omicidio della madre. L'anziana donna era stata colpita ripetutamente con violenza a mani nude dal figlio. Ricoverata in ospedale in condizioni critiche, la vittima spirò dopo venti giorni di agonia. I dettagli della vicenda saranno illustrati in una conferenza stampa che si svolgerà in mattinata nella Procura di Ragusa.Il presunto omicida è Carmelo Chessari, 48 anni, con precedenti penali per spaccio di droga. L'aggressione risale all'aprile scorso quando la madre del pregiudicato, Santa Trovato, venne ricoverata in ospedale a Ragusa con gravi ferite e tumefazioni provocate secondo i medici da una serie di pugni. L'anziana donna morì dopo una lunga agonia durata venti giorni. I sospetti si concentrarono subito sul figlio, che fu indagato, ma solo oggi, in seguito ad alcuni esami e riscontri effettuati dagli inquirenti che inchioderebbero Chiessari, è stato possibile emettere un ordine di custodia cautelare in carcere nei suoi confronti.

