Cronaca 2678

Uccide la ex e la figlia di lei e poi si toglie la vita. Il sindaco di Mussomeli: "La comunità sconvolta, proclamerò il lutto cittadino"

"Una tragedia che non si poteva prevedere - ha detto il sindaco Giuseppe Catania - il mio pensiero va ai familiari delle due donne ma anche a quelli del giovane"

Rita Cinardi

31 Gennaio 2020 10:25

“La comunità di Mussomeli è sconvolta per quanto accaduto. E’ sicuramente un evento che ci ha scossi profondamente, un evento sconvolgente sia per la tragedia in sé, tre giovani vite spezzate, e ancora più sconvolgente per il fatto che si tratta di persone che non hanno mai fatto nulla di strano e quindi non era un fatto prevedibile. Il ragazzo era una persona tranquilla che non ha mai dato motivo di pensare che potesse compiere azioni del genere. In questo momento il mio pensiero va ai familiari delle due giovani vittime, madre e figlia, ma anche ai familiari del giovane ragazzo che vivono un momento di grande dolore sia per il fatto accaduto che per la perdita del loro figlio. Proclamerò il lutto cittadino”. A dichiararlo il sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania (nella foto), dopo la tragedia di questa notte. Michele Noto, 27 anni, ha ucciso la donna con la quale ha avuto una breve relazione, Rosalia Mifsud, di 48 anni, e la figlia Monica Diliberto, 27 anni. Poi ha rivolto la pistola contro di sé uccidendosi. L’uomo a quanto pare non si era rassegnato alla fine della sua storia d’amore e, all’ennesimo rifiuto della donna, ha deciso di uccidere lei e la figlia della donna.

