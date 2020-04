Cronaca 142

Uccide con un colpo di pistola il cane del vicino che abbaiava: 33enne arrestato a Barrafranca

Nel corso dei controlli in casa dell'uomo è stato trovato un vero e proprio arsenale

Redazione

16 Aprile 2020 09:12

Folle violenza a Barrafranca, nell'Ennese. Un uomo di 33 anni, a Pasquetta, disturbato dall'abbaiare del cane del vicino ha afferrato la sua pistola e lo ha ucciso sparandogli in testa. Il fragore dello sparo ha subito richiamato il proprietario dell'animale in giardino e lì la terribile scoperta.Il 33enne, prima di darsi alla fuga, ha minacciato l'uomo di morte puntandogli la pistola alla testa e intimandogli di non racccontare nulla dell'accaduto. Dopo le ricerche dei carabinieri, il 33enne è stato rintracciato e condotto al carcere di Enna. Nel corso dei controlli in casa dell'uomo è stato trovato un vero e proprio arsenale. (Gds.it)



Folle violenza a Barrafranca, nell'Ennese. Un uomo di 33 anni, a Pasquetta, disturbato dall'abbaiare del cane del vicino ha afferrato la sua pistola e lo ha ucciso sparandogli in testa. Il fragore dello sparo ha subito richiamato il proprietario dell'animale in giardino e lì la terribile scoperta.Il 33enne, prima di darsi alla fuga, ha minacciato l'uomo di morte puntandogli la pistola alla testa e intimandogli di non racccontare nulla dell'accaduto. Dopo le ricerche dei carabinieri, il 33enne è stato rintracciato e condotto al carcere di Enna. Nel corso dei controlli in casa dell'uomo è stato trovato un vero e proprio arsenale. (Gds.it)



Ancora una donna uccisa in Sicilia. Ritrovato nelle campagne di Bagheria il corpo di una 47enne

News Successiva A passeggio per le vie di Palermo con una pecora al guinzaglio: i vigili lo fermano e lo multano

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare