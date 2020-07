Cronaca 205

Uccide i genitori a coltellate e fugge: arrestato con le mani ancora sporche di sangue

E' successo a Collegno, nel torinese. Durante l'interrogatorio, Daniele Ferrero, trent'anni, ha confessato l'atroce duplice omicidio

14 Luglio 2020

Un terribile omicidio ieri sera a Collegno, a pochi chilometri da Torino. Un uomo ha ucciso sua madre e suo padre e poi è stato fermato in stato confusionale e con le mani sporche di sangue.Durante l'interrogatorio, Daniele Ferrero, trent'anni, ha confessato di avere accoltellato i genitori, Giuseppina Valetti di 60 anni e Pierfrancesco Ferrero di 69, che si erano recati presso la sua abitazione, in via Biscarra a Torino, per fargli visita.

La morte della coppia, secondo quanto ricostruito fino ad ora dai carabinieri del Comando provinciale di Torino, risalirebbe al pomeriggio di ieri. Tra genitori e figlio sarebbe nato un litigio, sembra per futili motivi, al culmine del quale il trentenne li ha accoltellati. Nell'abitazione i militari dell'Arma hanno sequestrato otto coltelli da cucina. Dopo il delitto, il 30enne è rimasto qualche ora in casa per poi iniziare a vagare senza meta a bordo dell'auto della madre.

I carabinieri lo hanno rintracciato intorno alle 23.30 di ieri sera a Collegno, sporco di sangue e in stato confusionale.





Ti potrebbero interessare