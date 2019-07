Cronaca 249

Ubriaco e a torso nudo disturbava i clienti all'interno di un bar del lungomare di Gela: arrestato un 47enne

Insulti, minacce e calci agli agenti del commissariato: con queste accuse è stato arrestato un rumeno grazie ad una segnalazione giunta al 113

Redazione

03 Luglio 2019 10:38

Nella notte dello scorso sabato i poliziotti del Commissariato di Gela hanno arrestato Petru Emil Stoica, 47enne rumeno per il reato di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale. Una pattuglia della Polizia di Stato in servizio di controllo del territorio, di seguito a una segnalazione pervenuta alla sala operativa del Commissariato, intorno a mezzanotte, è intervenuta presso un noto bar di via Federico II di Svevia, per la presenza di una persona molesta che minacciava la clientela del locale.Gli agenti intervenuti si sono trovati al cospetto di un uomo a petto nudo in stato soporoso per l’effetto dell’alcol assunto. Non appena l’uomo è stato avvicinato dagli agenti per essere identificato, ha reagito violentemente con insulti, minacce e tentando di aggredirli. I poliziotti sono stati costretti a immobilizzarlo e a introdurlo a forza nella volante per accompagnarlo in commissariato. All’interno del mezzo della polizia l’arrestato ha continuato a inveire contro gli agenti colpendo con pugni e calci l’interno dell’auto. Lo stato di evidente ebbrezza alcolica e la carica aggressiva del fermato hanno indotto i poliziotti a condurlo presso il pronto soccorso, al fine di sottoporlo alle opportune cure, ma, una volta giunto all’ospedale, l’uomo ha continuato a minacciare gli agenti dimenandosi e sferrando un violento calcio al petto di uno di essi. Per quanto sopra l’arrestato, dopo essere stato trattato dai sanitari per il suo stato di estrema agitazione, è stato accompagnato presso gli uffici del commissariato e, dopo gli adempimenti di rito, su disposizione del P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Gela, condotto agli arresti domiciliari a disposizione dell’A.G.



Nella notte dello scorso sabato i poliziotti del Commissariato di Gela hanno arrestato Petru Emil Stoica, 47enne rumeno per il reato di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale. Una pattuglia della Polizia di Stato in servizio di controllo del territorio, di seguito a una segnalazione pervenuta alla sala operativa del Commissariato, intorno a mezzanotte, è intervenuta presso un noto bar di via Federico II di Svevia, per la presenza di una persona molesta che minacciava la clientela del locale.Gli agenti intervenuti si sono trovati al cospetto di un uomo a petto nudo in stato soporoso per l’effetto dell’alcol assunto. Non appena l’uomo è stato avvicinato dagli agenti per essere identificato, ha reagito violentemente con insulti, minacce e tentando di aggredirli. I poliziotti sono stati costretti a immobilizzarlo e a introdurlo a forza nella volante per accompagnarlo in commissariato. All’interno del mezzo della polizia l’arrestato ha continuato a inveire contro gli agenti colpendo con pugni e calci l’interno dell’auto. Lo stato di evidente ebbrezza alcolica e la carica aggressiva del fermato hanno indotto i poliziotti a condurlo presso il pronto soccorso, al fine di sottoporlo alle opportune cure, ma, una volta giunto all’ospedale, l’uomo ha continuato a minacciare gli agenti dimenandosi e sferrando un violento calcio al petto di uno di essi. Per quanto sopra l’arrestato, dopo essere stato trattato dai sanitari per il suo stato di estrema agitazione, è stato accompagnato presso gli uffici del commissariato e, dopo gli adempimenti di rito, su disposizione del P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Gela, condotto agli arresti domiciliari a disposizione dell’A.G.



Gela, controlli con etilometro nel fine settimana: rilevate sette infrazioni al codice della strada

News Successiva Rinvenuto sulla spiaggia di Gela il corpo mutilato di un uomo, forse si tratta di un migrante

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews